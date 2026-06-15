この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「B級ガジェット自由研究 / kirihara」が「AIトラッキングやノイズキャンセル対応！コスパ抜群のジンバル型WEBカメラ【EMEET PIXY】」と題した動画を公開した。動画では、被写体の自動追跡やノイズキャンセリング機能を備えた4K解像度のジンバル型WEBカメラ「EMEET PIXY」の豊富な機能と実力を検証している。



動画冒頭では、「EMEET PIXY」の基本スペックや付属品を紹介。F1.8の明るいレンズとソニー製センサーを搭載し、高画質な4K映像を撮影できる点を解説した。実際の動作テストでは、約3センチの至近距離でも素早くピントが合うオートフォーカスの速さや、「結構なボケ具合」と表現するほどのF1.8レンズならではの被写界深度の浅さを実演している。



さらに、専用PCソフト「EMEET STUDIO」を活用した高度な機能も紹介。手のひらを向けるジェスチャーで起動する「被写体トラッキング」や、指を鳴らす音をピタリと消す「ノイズキャンセリング」の威力を検証した。また、手元を映す「デスクトップモード」や、書類を自動で切り出す「ホワイトボードモード」など、多様な撮影シーンに対応する便利な機能も実演を交えて解説している。



総評として、近年のWEBカメラの進化に触れつつ、本製品が画質や機能面で「様々な進化を遂げている」と高く評価。WEBカメラ初心者でも直感的に操作できる手軽さを持ちながら、動画配信からオンライン会議まで幅広く活躍する一台として、その完成度の高さを伝えている。