【まとめ】ドコモ光×GMOとくとくBB、最大10万円還元の熱狂観戦キャンペーン開催
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IT系現役会社員YouTuberのネコさやが、「最新！ドコモ光×とくとくBB「最大10万円キャッシュバック」熱狂観戦キャンペーン！#ドコモ光 #キャンペーン #gmoとくとくbb #キャッシュバック #wifi #光回線 #ドコモ」と題したショート動画を公開した。本動画では、ドコモ光への乗り換えを検討しているユーザーに向けて、GMOとくとくBBが開催中の「トクトクMAX 熱狂観戦キャンペーン」を中心に、豪華な特典の要点を簡潔に解説している。
動画内では、「GMOとくとくBB×ドコモ光」の契約時に全て併用できる「豪華8大特典」の一覧が示されている。最も注目すべきは「最大10万円キャッシュバック」だ。限定リンクからの申し込みと優待コードの入力により全員に最大84,000円が還元されることに加え、スポーツ配信サービス「DAZN」の同時申し込みでさらに8,000円が追加される。スポーツ観戦を検討しているユーザーにとっては、乗り換えの絶好のタイミングとなっている。
さらに、dカードへの申し込みで、とくとくBB特典のAmazonギフトカード1万円分と公式特典最大2万ポイントを合わせ、最大3万円相当が還元される。通信環境の面でも、最大2.8Gbps以上のWi-Fi 6またはWi-Fi 7対応ルーターが無料となる特典が用意され、10ギガプランの場合は格安でのレンタルが可能だ。また、開通までの間、最大3カ月間モバイルルーターを無料でレンタルできるサービスも提供されている。ただし、折り返し電話で「レンタル希望」と伝える必要があるなど、申し込み時の注意点も細かく記載されている。
費用面のサポートも手厚く、工事費はdポイント還元によって実質0円となるが、還元のタイミングは7カ月後となる点に注意が必要だ。10ギガプラン限定で最大6カ月間月額500円で利用できる割引も用意されているが、こちらは提供エリアの事前確認が必須となる。また、他社からの乗り換え時に発生する解約金に対しても、証明書の提出により最大10万ポイントが還元される。加えて、ドコモのスマートフォンとのセット割引が適用され、毎月最大1,210円が割り引かれる点も大きなメリットだ。
これら8つの強力な特典が全て併用可能という、非常に充実した内容となっている本キャンペーン。ショート動画の下部には、詳しい説明を行っている長編動画へのリンクも案内されている。光回線の見直しや、よりお得にインターネット環境をアップデートしたいと考えているユーザーは、自身の利用環境と照らし合わせつつ、長編動画で詳細を確認してみてほしい。
動画内では、「GMOとくとくBB×ドコモ光」の契約時に全て併用できる「豪華8大特典」の一覧が示されている。最も注目すべきは「最大10万円キャッシュバック」だ。限定リンクからの申し込みと優待コードの入力により全員に最大84,000円が還元されることに加え、スポーツ配信サービス「DAZN」の同時申し込みでさらに8,000円が追加される。スポーツ観戦を検討しているユーザーにとっては、乗り換えの絶好のタイミングとなっている。
さらに、dカードへの申し込みで、とくとくBB特典のAmazonギフトカード1万円分と公式特典最大2万ポイントを合わせ、最大3万円相当が還元される。通信環境の面でも、最大2.8Gbps以上のWi-Fi 6またはWi-Fi 7対応ルーターが無料となる特典が用意され、10ギガプランの場合は格安でのレンタルが可能だ。また、開通までの間、最大3カ月間モバイルルーターを無料でレンタルできるサービスも提供されている。ただし、折り返し電話で「レンタル希望」と伝える必要があるなど、申し込み時の注意点も細かく記載されている。
費用面のサポートも手厚く、工事費はdポイント還元によって実質0円となるが、還元のタイミングは7カ月後となる点に注意が必要だ。10ギガプラン限定で最大6カ月間月額500円で利用できる割引も用意されているが、こちらは提供エリアの事前確認が必須となる。また、他社からの乗り換え時に発生する解約金に対しても、証明書の提出により最大10万ポイントが還元される。加えて、ドコモのスマートフォンとのセット割引が適用され、毎月最大1,210円が割り引かれる点も大きなメリットだ。
これら8つの強力な特典が全て併用可能という、非常に充実した内容となっている本キャンペーン。ショート動画の下部には、詳しい説明を行っている長編動画へのリンクも案内されている。光回線の見直しや、よりお得にインターネット環境をアップデートしたいと考えているユーザーは、自身の利用環境と照らし合わせつつ、長編動画で詳細を確認してみてほしい。
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