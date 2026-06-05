治療のために医師が薬ではなく“ゲーム”を処方する――きょうから、診察室でこんな光景が見られるかもしれません。

【写真を見る】ADHD治療のためのゲームアプリってどんなもの？

大阪に本社がある塩野義製薬は5日、発達障害の１つで集中力が続かないなどの特性があるADHDの子ども向けに「症状を軽減するゲーム形式の治療用アプリ」を発売しました。

キャラクターが乗り物に乗って、コースを進んでいくゲームのような画面。ＡＤＨＤの子ども向けの治療用アプリ「エンデバーライド」です。

アメリカのベンチャー企業が開発したもので、日本では5日から塩野義製薬が発売します。

タブレットやスマートフォンを左右に傾けながら乗り物をコントロールし、

①壁や障害物にぶつからないように運転する

②コースに飛び出してくる決められた色のキャラクターを見つけてタップする

といった２つの操作を同時に行うことで、ADHDの患者の脳で働きが低下しているとされる脳の司令塔部分「前頭前野」を活性化させるように設計されています。

「授業中どこか行っちゃうの」集中力が続かない…ADHDの子どもたち

ゲームが好きな９歳の男の子・伸晃くんは、今から２年前にADHDと診断されました。集中力が続かない、落ち着きがないなどの特性があります。

（伸晃くん）「授業中どこか行っちゃうの。（Q困っている？）お。いや。楽しい。探検、探検」

普段は放課後デイサービスなどで、迷路やカードを使った集中力を鍛えるトレーニングなどを通じて、ADHDの治療に取り組んでいます。

ADHDの子ども 薬は副作用強く…でも”ゲーム”ならと治療に意欲

薬を服用したこともありますが、まだ体が小さいことから副作用が強く、飲み続けることができませんでした。

（伸晃くん）「薬は苦いから。でも治療したくないよ」

（母親の琴海さん）「（ゲーム形式のアプリで治療することで）集中力が上がったらさ、他のゲームももっと上手になるかもしれないよ」

（伸晃くん）「やりたい」

（母親の琴海さん）「ゲームで治療というものがまず、考えたこともなかったので、そのようなものが、本当に可能なのかなと」

塩野義製薬によると、ＡＤＨＤと診断された国内の６～１７歳の患者１６４人を対象に行った臨床試験では、カウンセリングなどの通常治療に加えて１日１回、約２５分、このアプリを６週間使用したグループは、通常治療だけのグループと比較して不注意や衝動性といったADHDの症状が軽減したことが確認されたということです。

医師「薬には抵抗感を抱く患者が多い…」 新たな選択肢に期待

長年ＡＤＨＤの治療に携わっている安原昭博医師は、ＡＤＨＤに対しては薬やカウンセリングなどの心理的な治療があるものの、薬には抵抗感を抱く患者が多いといいます。

（安原こどもクリニック・安原昭博院長）「半分くらいの人は、『薬を飲みたくない』といいます。薬を飲んだ方が、絶対いいよねというお子さんの場合でも飲めないというようなことがあって困っている」

ADHDの薬物治療では、国内では主に4種類の薬が使用されています。

しかし１つの薬については、患者数の増加などを背景に、販売を担う製薬企業が薬の出荷先や量を調整する「限定出荷」が続いているほか、もう１つの薬についても、製造工程で発がん性物質の混入リスクがあることがわかり、製薬企業が製造・出荷を停止するという不安定な状況が続いています。

治療用アプリが「薬に代わって活躍できるといい」

こうしたなかで登場したゲーム形式の治療用アプリ。安原医師は治療に新しい選択肢が加わったことに大きな意義を感じています。

（安原こどもクリニック・安原昭博院長）「治療に取り組むきっかけとして、子どもが（自身の）トラブルを自覚することが治していくきっかけになると思う。（エンデバーライド）が薬に代わって活躍できるといいと思う」

医師が処方する『治療用アプリ』は20年以降、続々と保険適用に

病気の治療などを目的に医師が処方する『治療用アプリ』は、2020年12月から保険適用が始まり、これまでにニコチンやアルコール依存、高血圧、不眠症の治療の補助や支援をする４つのアプリが保険適用されています。

しかし18歳以下の子ども向けにゲーム形式の治療用アプリとして保険適用された製品は、エンデバーライドが初めてです。

発売する塩野義製薬によりますと、処方の際には薬のように処方箋がでるわけではなく、代わりに医療機関からはアプリをダウンロードするための「コード」が渡されます。患者や保護者は、その「コード」を用いて、手持ちのスマートフォンやタブレット端末にアプリをダウンロードして、使用するということです。

製薬企業にもかかわらず今回“ゲーム”を発売する塩野義製薬は、「医療用の薬の提供だけではなく、多様な治療の選択肢を提供することで、患者やその家族の生活に貢献していく」とコメントしています。