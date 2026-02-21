ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡¢Âè3»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÈ¯É½ 22»þ´Ö¤ÎÆñ»º¤â¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤¬2·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤Î»Ñ¸ø³«
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤· »î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂè°ì»Ò¤ÏÊ¬ÊÚ½êÍ×»þ´Ö53»þ´Ö¤ÎËö¤Ë¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¡£ÂèÆó»Ò¤Ï14»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â22»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆñ»º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡£¶¹¤¤»ºÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿Ô¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡Ø²¿¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£²ó¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖInstagram¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤«¤éÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÌ¿¤ò·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö3¿Í°é»ù¤â»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é ¤Þ¤¿¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç ¤³¤ì¤«¤é¤â¸ø»ä¶¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï1987Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£E¥Æ¥ì¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×MC¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¡¢TBS¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯3·î¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Èº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¡¢6·î¤ËÆþÀÒ¤òÊó¹ð¡£2018Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¡¢2020Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤ò½Ð»º¡£2025Ç¯9·î¤ËInstagram¤ÇÂè3»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö
