１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。米長期金利が水準を切り上げたことや、この日に財務省が実施した２０年債入札が弱めの結果となったことが影響した。



１８日に発表された２５年１２月の米耐久財受注や１２月の米住宅着工件数、１月の米鉱工業生産指数が市場予想を上回ったことを受け、同日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。前日に日銀が行った国債買いオペで売り意欲の強さが示されたことも尾を引き、債券先物は寄り付き直後に１３２円２９銭まで下押した。朝方の売りが一巡したあとは小幅ながらプラス圏に浮上する場面もあったが、あす２０日に高市早苗首相の施政方針演説を控えて積極的には買いにくいことから再び軟化。日経平均株価が続伸したことや、時間外取引で米長期金利が高止まりしていることも重荷となった。午後に入って２０年債入札の結果が明らかになると、需給の緩みを意識した売りが流入。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１４銭と前回（１月２０日）の２５銭から縮小したものの、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．０８倍と前回の３．１９倍を下回った。



先物３月限の終値は前日比７銭安の１３２円４１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％高い２．１４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS