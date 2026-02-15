[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](みらスタ)

※14:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 2 小澤亮太

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

MF 6 輪笠祐士

MF 17 田邉光平

MF 19 山本駿亮

MF 22 奥山洋平

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 34 古川大悟

控え

GK 16 糸原紘史郎

DF 14 下堂竜聖

DF 77 山本龍平

MF 7 三沢直人

MF 25 藤森颯太

MF 27 水口飛呂

MF 36 西堂久俊

FW 20 末永透瑛

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 3 宮城雅史

DF 5 西山大雅

DF 44 藤谷壮

MF 8 中村健人

MF 10 人見拓哉

MF 13 小泉隆斗

MF 18 秋山駿

MF 28 田部井悠

MF 32 海口彦太

FW 29 日野友貴

控え

GK 41 本吉勇貴

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 14 白石智之

MF 17 木下礼生

MF 23 竜田柊士

MF 26 角田駿

MF 47 渡邉綾平

FW 77 北條真汰

監督

和田治雄