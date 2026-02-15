山口vs滋賀 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](みらスタ)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 6 輪笠祐士
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 22 奥山洋平
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 14 下堂竜聖
DF 77 山本龍平
MF 7 三沢直人
MF 25 藤森颯太
MF 27 水口飛呂
MF 36 西堂久俊
FW 20 末永透瑛
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 3 宮城雅史
DF 5 西山大雅
DF 44 藤谷壮
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
FW 29 日野友貴
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 14 白石智之
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 77 北條真汰
監督
和田治雄
