BSサポートが運営する日本発のガーデン家具＆リゾート系家具ブランドKayu styleが、2026年2月17日から20日まで東京ビッグサイト西展示場で開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展します。

ホテル・旅館・飲食・給食業界に特化した国内最大級の専門展示会に、リゾート感あふれるオリジナル家具250種類以上を展示。

2026 New Collectionの発表や、来場者限定プレゼントも実施されます！

Kayu style「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」出展

開催日程：2026年2月17日（火）〜20日（金）10:00〜17:00（最終日は16:30まで）

会場：東京ビッグサイト西展示棟2ホール ブースNO.G-39

入場料：事前登録で無料

Kayu styleは『365DAYS RESORT』をコンセプトに、250種類を超える屋外・屋内用リゾート系家具を製造販売するブランド。

海外リゾートホテルの家具を手がけるインドネシアの提携工場でつくられる完全オリジナルデザインが特徴です。

国内における一般的な屋外家具のデザインは画一化されがちですが、Kayu styleのガーデン家具＆リゾート系家具は、屋外でも屋内でも使える仕様・デザイン。

国内の家具展示会やリゾートホテル・レストランなどで高い評価を得ています。

デザインとクオリティコントロールを自社で行なっているため、サイズオーダーや仕様変更など細かい要望に応じた特注製作やOEMにも対応可能です。

2026 New Collection

日本国内の住宅やホテルのテラス・バルコニー・ベランダのサイズ感に合わせ、コンパクトモデルを中心に展開。

ブラックやホワイトなど単調になりがちなガーデン家具を、リゾート感あふれるハイトーンなカラーリングで屋外空間を演出します。

限られたスペースでも使えるサイズ感と、屋内でも使えるデザイン性と機能性を意識した新作コレクション。

黄色のスタッキングチェア、カラフルなラウンジチェア、木製ダイニングセット、モダンなブラックチェア、ナチュラルなラウンジチェアなど、多様なスタイルのガーデン家具が揃います！

Green Works（植栽）

Kayu styleを運営するBSサポートは、住宅外構やホテルの植栽などに対応する植栽・農園事業も展開。

土木解体事業部や住宅事業部、家具事業部を手がける複合企業の強みを生かし、植栽業界のジャンルや定義にとらわれることなく、スペインやオーストラリア、アメリカから希少な植物を輸入・生産しています。

社長自らプラントハンターとなり、世界中から選び抜いた植栽を直輸入。

約3ヘクタールの敷地で、オリーブやヤシなど多様な植栽を自社で一括管理しています。

個人住宅はもちろん、ホテルやレストラン・カフェ、オフィスなど、Only Oneのリゾート系に特化した植栽を手掛けています。

建築・家具と合わせた空間緑化・商品開発・植栽管理なども自社で対応可能。

今回の展示会ではスペインから直輸入した植栽が展示されます☆

Stone Works（石材）

インドネシアはバリ島を代表としたリゾート地として有名ですが、火山国でもあるため天然石の産出も盛んに行われています。

数多くの採掘場がある中で、社長自ら現地に足を運び、特に質のいい天然石を直接輸入。

Kayu styleが目指す『リゾート＝自然との調和』を意識した天然石が、ワンランク上のリゾート空間を演出します。

Floor Works（床材）

床材には1954年設立の建築資材のプロフェッショナル企業であるエービーシー商会のインポート・セラミックタイルを使用。

ダイナミックな石材と大理石の洗練さを兼ね備えた仕上がりで、Kayu styleのリゾート系家具とマッチし、洗練されたリゾート空間を演出します。

機能性にも優れ、滑らかな表面にも関わらず、骨材の効果で滑りにくく、防滑性と清掃性の両方の機能を兼ね備えています。

屋外にも対応可能な高品質タイル。

Design Works（空間デザイン）

Kayu styleの家具デザインを含む、空間インテリアデザインを担当するデザイナー 長谷川恵美氏。

高級リゾートホテル・ヴィラなどの特注デザインや、インテリアプラン・コーディネート、空間演出など多数手掛けています。

今回の展示ブースでは、『家具と自然との調和』をコンセプトに、自社で海外から直接仕入れた貴重な植栽と石材、光と影にこだわったライティングを組み合わせています。

ワンランク上のリゾート空間を表現した展示ブース。

デザイン・植栽・施工をすべて自社で行う、Kayu styleこだわりのブースづくりにも注目です！

来場者限定プレゼント

アンケートにお答えいただいた来場者限定で、Kayu styleオリジナル リサイクルコットントートバッグ＆オリジナルボールペンをプレゼント。

数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

リゾート感あふれるガーデン家具250種類以上を一堂に展示し、植栽から石材、床材、空間デザインまで自社で一貫して手掛けるKayu styleのこだわりを体感できる展示会。

ホテル・レストラン業界の方はもちろん、リゾート空間づくりに興味のある方にも見応えのある内容となっています。

事前登録で入場無料となるため、この機会にぜひ足を運んでみてください☆

Kayu style「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」出展の紹介でした

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年2月17日（火）から20日（金）まで、10:00〜17:00（最終日は16:30まで）開催されます。

Q. 入場料はかかりますか？

事前登録をすると入場料無料になります。来場者事前登録サイト（https://hcj.jma.or.jp/visitor/）からお申し込みください。

Q. どこで開催されますか？

東京ビッグサイト西展示棟2ホール、ブースNO.G-39で開催されます。

Q. 来場者プレゼントはありますか？

アンケートにお答えいただいた来場者限定で、Kayu styleオリジナル リサイクルコットントートバッグ＆オリジナルボールペンをプレゼントします。数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

Q. Kayu styleはどのような家具を扱っていますか？

『365DAYS RESORT』をコンセプトに、250種類を超える屋外・屋内用リゾート系家具を製造販売しています。インドネシアの提携工場でつくられる完全オリジナルデザインで、サイズオーダーや仕様変更などの特注製作やOEMにも対応可能です。

