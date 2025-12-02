美シルエットな「冬っぽベスト」→【しまむら】に770円で売ってた！（歓喜）

一点投入で冬ムードを盛り上げてくれるベスト。おしゃれ見えはもちろん防寒も叶えたいなら、暖かみのある中綿入りのアイテムがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【しまむら】から登場した\770（税込）のベスト。コンパクトなショート丈なので、手持ちの洋服が物足りないときにプラスワンしやすそう。今季はベストを上手に取り入れて、いつものコーデをブラッシュアップしてみて。

冬コーデの即戦力になる中綿入りのベスト

【しまむら】「ナカワタショートベスト」\770（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@my_favorite_miさんが、「大当たり」「シルエットも綺麗」と大絶賛しているベスト。中綿入りのぷっくりとしたフォルムが可愛らしく、防寒しつつサマ見えも狙えそうです。コンパクトなショート丈のベストなので、ボリュームのあるボトムスと合わせてもメリハリをつけてくれるかも。カラーはブラックのほかにアイボリー系もあるとのことで、シックなカラー展開も魅力的です。

引き締め効果が狙えるブラックのベスト

膨張が気になるホワイト系のワンピースには、ブラックのベストを投入して引き締めると◎ ショート丈でウエスト位置を高く見せてくれそうなので、スタイルアップも期待できます。前開きにしてゆるっと着こなしたり、ファスナーを閉めて大人っぽく仕上げたりするのもおすすめ。バッグとシューズもブラックで統一すると、上品さもかっこよさも備わった冬っぽコーデの完成。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@my_favorite_mi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M