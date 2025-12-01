今年も大盛況のAmazonブラックフライデー。本日最終日ということで…編集部メンバーが実際にポチった“リアル購入品”を一挙公開！セール最終日の駆け込み買いの参考にどうぞ。

■編集部メンバーのリアル購入品まとめ

■Anker Soundcore Liberty 5（ミッドナイトブラック）

Anker Soundcore Liberty 5（ミッドナイトブラック）

参考価格：￥14,990→Amazonブラックフライデー価格 ￥11,990【20％OFF】

イヤホンの不調によるストレスを解消すべく購入。高評価のノイキャン・音質・マルチポイント対応と、全部入りの優秀モデル。（編集部YN）

■ロジクール M575SPd（Amazon.co.jp限定・静音トラックボールマウス）

ロジクール M575SPd（Amazon限定・静音モデル）

参考価格：￥7,700→Amazonブラックフライデー価格 ￥5,180【33％OFF】

毎日使うマウスだからこそ、ついに導入を決意！クリック音80％カットの静音タイプで、Bluetooth／LogiBolt対応の最新モデル。ずっと気になっていたけれど、セールの安さに即決。これで仕事のスピードも上がりそう！（編集部YD）

■medicube AGE-R ブースタープロ ミニ（ピンク）

medicube AGE-R ブースタープロ ミニ（ピンク）

参考価格：￥10,500→Amazonブラックフライデー価格 ￥8,000【24％OFF】

SNSでも話題の美顔器。口コミが良すぎて、ついに“渡韓気分デバイス”を購入！到着が楽しみ。（編集部YO）

■HARIAS クッションファンデ（オークル）

HARIAS ハリアス (公式) クッションファンデーション クッションファンデ SPF50+


HARIAS クッションファンデ（オークル）

参考価格：￥3,520→Amazonブラックフライデー価格 ￥2,520【28％OFF】

知り合いが大絶賛していたので購入。早速使ってみたのですが、自然なカバー力とツヤ肌で“すっぴん美人感”が叶う優秀ファンデ。買ってよかった…（編集部S）

■リポビタンDX 90錠

リポビタンDX 90錠

参考価格：￥2,373→Amazonブラックフライデー価格 ￥2,017【15％OFF】

日常的な疲れのケアに欠かせない1本。ドラッグストアより安くて即決！（編集部E）

■い・ろ・は・す 天然水 540mlPET ×24本

い・ろ・は・す 天然水 540mlPET ×24本

参考価格：￥2,036

→Amazonブラックフライデー価格 ￥1,620【20％OFF】

防災用のストックとして水は必須。飲みやすく家族にも好評で、この価格なら買い時！（編集部Y）

■by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚×24パック

by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚×24パック

参考価格：￥2,603→Amazonブラックフライデー価格 ￥1,952【25％OFF】

生活必需品のティッシュは買い置きがマスト。過去価格よりもしっかり安くなっていたので即ポチ！

軽くてコンパクトなソフトパックは収納しやすくて便利。セール中に間に合ってよかった！（編集部KT）

■タオル研究所 #003 ボリュームリッチ フェイスタオル（5枚セット）

タオル研究所 #003 ボリュームリッチ フェイスタオル（5枚セット）

参考価格：￥1,890→Amazonブラックフライデー価格 ￥1,589【16％OFF】

ふかふかで厚みがありつつ、へたらない“名タオル”。吸水スピード・吸水量・耐久性すべてが高水準で、ホテル仕様の贅沢な使用感が魅力。あまりにも良すぎて、追い買いしたかったのですがなかなかセールにならず、今回セールになっていたので買えて大満足！（編集部YA）

■マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm（500g ×4袋）

マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm（500g×4袋）

参考価格：￥2,134→Amazonブラックフライデー価格 ￥1,399【34％OFF】

パスタは重くて持ち帰りが大変…。だからこそセール中のまとめ買いが正解！3分で茹で上がる“早ゆで”と、100gずつの結束タイプが便利すぎる。常備パスタとして大活躍。（編集部K）

■松屋 在宅応援福袋（9種30食・冷凍）

松屋 在宅応援福袋（9種30食）

参考価格：￥13,680

→Amazonブラックフライデー価格 ￥6,389【53％OFF】

牛めし・カレー・焼肉・ライスバーガーなど、松屋の人気メニューが一度に味わえる“最強の冷凍福袋”。さらに冷凍食品6,000円以上購入で1,000ポイント（要エントリー） のキャンペーン対象だったため、実質価格も激安に。ストックしておくと「何かあったとき」に本当に助かる安心セット。しかも全部しっかり美味しい！（編集部YO）

■ミズノ ルームシューズ（ブラック）

ミズノ ルームシューズ（ブラック）

参考価格：￥1,650→Amazonブラックフライデー価格 ￥1,403【15％OFF】

スリッパの“脱げる問題”と“寒さ問題”を解決してくれる名品。洗えて学校にも持って行ける万能性がありがたい。（編集部YO）

■Bee ストレッチパンツ（キッズ）

Bee ストレッチパンツ（キッズ）

参考価格：￥1,199→Amazonブラックフライデー価格 ￥959【20％OFF】

Amazonで子ども服買うならBee一択！しっかりした生地で通学にも最適。サイズアウト対策でセール時にまとめ買い。今ならサイズ100ー150まで選べます！（編集部K）

■レゴ マインクラフト 荒野の廃坑（21263）

レゴ マインクラフト 荒野の廃坑（21263）

参考価格：￥7,527

→Amazonブラックフライデー価格 ￥5,833【23％OFF】

マイクラ好きキッズへの鉄板ギフト！クリーパー、洞窟グモ、スライムなど人気モブが勢揃いで遊びが広がるセット。TNT爆破や鉱石採掘ギミックがリアル…。プレゼントに（編集部K）

■Kindle Unlimited - 3か月99円 読み放題キャンペーン

Kindle Unlimited 3か月99円キャンペーン

参考価格（通常）：3カ月通常￥2,940→キャンペーン価格3カ月￥99【大幅割引】

マンガや雑誌、話題の書籍が読み放題になるお得なサブスク。読みたい本がたっぷり楽しめるのはわかりつつもまだ入ってませんでした。ブラックフライデーで“今だけ”3カ月99円だったので迷わず登録！1カ月33円でこんなに読めるとはお得すぎる。年末年始にたくさん読む予定！（編集部YO）

■安く買う裏ワザ：Amazonギフトカード購入で最大700ポイント還元！

Amazonブラックフライデーをさらにお得に楽しむ裏ワザがこれ。

Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると、最大700ポイントがもらえるキャンペーンが開催中！

【キャンペーン期間】開催中 〜 2025年12月23日(火) 23:59

キャンペーンページにアクセスし、以下の画面が表示されたら［対象者］です↓

まずはキャンペーンページで自分が対象者かどうかチェックを！

Amazonブラックフライデー（11/21〜12/1）で使う分を事前に購入するのはもちろん、年末年始の買い物用にまとめ買いしておくのもおすすめです。“Amazonで買い物する人”は、絶対に見逃さないで！

みなさんも今日の最終日、悔いのないようにチェックしてみてください！

【レタスクラブ編集部YYY】