11·î¾å½Ü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿LA¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤·¤¿¤¢¤ÎÂè7Àï¤ò¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤Ä¡¢É®¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¤È¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÆ¤·¤Æ¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¡¢MVPµé¤Î³èÌö¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¿Í°å»Õ¤¬¤º¤Ã¤ÈÀè¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¿ÍMLB¿Ê½Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Â¡³°²Ê°åÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤ÎÎò»Ë
¾¼ÏÂ»þÂå¡¢°å»Õ¤ÎÊÆ¹ñÎ±³Ø¤Ï¸¦µæ¤È¸«³Ø¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢MLBÆ±ÍÍ¤ËÆüËÜ¿Í¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¿´Â¡³°²Ê°å¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿»þÂå¤È´ü¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÃ±¿È¥¢¥á¥ê¥«½¢¿¦¤·¤¿¿´Â¡³°²Ê°å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯Ã£¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ°å»Õ¹ñ²È»î¸³¡¦Ï«Æ¯¥Ó¥¶¼èÆÀ¡¦½¢¿¦³èÆ°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¤ËÊÆ¹ñ½¢¿¦¤·¤¿ÆüËÜ¿Í³°²Ê°å¤¬¸åÇÚ¤Î½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤ÎÊÆ¹ñÎ×¾²¡ÊÊÆ¹ñ°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¡ËÎ±³Ø¤Ï¼¡Âè¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¿·¾±¹ä»Ö¤¬MLB¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÎ×¾²Î±³Ø¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤ÇÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯³°²Ê°å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°å²ÊÂç³Ø¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¤ÎÂçÌÚÎ´À¸¶µ¼ø¡Ê»ü·Ã°åÂç½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬NHK¤Î¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ã¼ê°å»Õ¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¿´Â¡¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÅ·ÌîÆÆ¶µ¼ø¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤¿ÅìÂç¤Î¾®ÌîÌ¶µ¼ø¡ÊÅìÂç¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Î©Âç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÎ±³Ø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥«¥Ö¥¹¤ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Ê£¿ô½êÂ°¤¹¤ëMLB¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤¬Ê£¿ô³èÌö¤¹¤ëÊÆ¹ñÍÌ¾°åÂç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¹¥°õ¾Ý¤¬¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª°ÂÄê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ï¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿´Â¡³°²Ê°å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¿´Â¡³°²ÊÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¤ò½¸¤á¤¿Âç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Â¡³°²ÊÉôÌç¤Ï2000Ç¯Âå¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¿ô¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í³°²Ê°å¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Âç³Ø½é¤ÎÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹¥Ê¸ÀèÀ¸¡ÊÂçºåÂç½Ð¿È¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ï¥¤¥ë¡¦¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Æ±Âç³Ø¤ÇÀ®¿Í¼ê½ÑÉôÌçÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹â»³ÇîÉ×ÀèÀ¸¡ÊÅìÂç½Ð¿È¡Ë¡¢¿´Â¡°Ü¿¢ÉôÌç¤ÎÉðÅÄ¹ÀÆóÀèÀ¸¡ÊÂçºåÂç½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¤¬³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÅÄÃ¼¼ÂÀèÀ¸¡ÊÅìÂç½Ð¿È¡Ë¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Îºä¸ýÂÀ°ìÀèÀ¸¡ÊÂçºåÂç½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë16¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Æ±Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¤½¤Î70¡ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¶»Éô³°²Ê³Ø²Ê²ñ¤Î2022Ç¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢40¿Í¤Î¿´Â¡³°²Ê°å¤¬ÊÆ¹ñÁ´ÅÚ¤ÇÀµµ¬½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥Ù¥¹¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÉÂ±¡¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¿´Â¡³°²Ê°å¤¬Ê£¿ô½êÂ°¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥«¥´Âç³Ø¤ÎËÌ¸¶ÂçæÆÀèÀ¸¡Ê·ÄØæÂç½Ð¿È¡Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î³°²Ê°å¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿´Â¡³°²Ê°å¤¬ÊÆ¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ï¥±
ÊÆ¹ñ¤ÇÌîµåÁª¼ê¤¬MLB¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤¬¸½ÃÏ¤Ç½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÅÙ¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¡¢ÊÆ¹ñ°å»Õ¹ñ²È»î¸³¡¢¸¦µæ³èÆ°¤ÇÏÀÊ¸¼ÂÀÓ¡¢ÍÎÏ³°²Ê°å¤Î¿äÁ¦¡¢¶õÀÊ¥Ý¥¹¥È¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÄ´À°¡Ä¡Ä¿´Â¡³°²Ê°å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
1¡§¼ýÆþ
Á°½Ò¤·¤¿¥·¥«¥´Âç³Ø¤ÎËÌ¸¶ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¿´Â¡³°²Ê°å¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó5000Ëü±ß¤ÇÆüËÜ¤Î¿´Â¡³°²Ê°å¡Ê1500Ëü±ß¡Ë¤ÎÌó3.3ÇÜ¡×¤À¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ÎÊª²Áº¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐMLB¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤â¤¯¤é¤à¹âµë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
Åìµþ¡¦ËãÀ¸ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×Åý³ç±¡Ä¹¡Ê2025Ç¯10·î¤ËÌó60²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÌó10²¯±ß¤ÎÄÉ²ÃÄ§ÀÇ¡Ë¤Ï¼«Ãø¡Ø¥Ð¡¼¥¥óÇã¤¦¤Ê¤éË¶»¤·¤í¡Ù¤Ê¤ÉË¶»¼ê½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÇ½¤Ê¶»Éô³°²Ê°å¤Ê¤é¤ÐÈþÍÆ³°²ÊÅ¾¿¦¤·¤ÆË¶»¼ê½Ñ¤ËÎå¤á¤ÐÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÇ¯¼ý5000Ëü±ß¡Á²¯±ßÃ±°Ì¤ÏÅþÃ£²ÄÇ½¤Î¤Ï¤º¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¹â¼ýÆþ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤òµá¤á¤Æ³¤³°½¢¿¦¤·¤¿¿´Â¡³°²Ê°å¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2¡§ÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤Ø¤ÎÉ¾²Á
ÆüËÜ¤ÎÉÂ±¡¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïº£¤Ê¤ª¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¤ÈÁ´²ÊÆ±°ì¡×Êý¼°¤ÇµëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ÇÜ¤â¤ÎµëÍ¿º¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê°å»Õ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê³°²Ê°å¤ÏÉÔ¿Íµ¤¡¢¥é¥¯¤Ê´ã²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤ÏÂç¿Íµ¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÊÐºß¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¸¦µæÏÀÊ¸¤ä¼ê½Ñ·ï¿ô¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÇÊó¤ï¤ì¤ë¡£°å»ÕµëÎÁ¤¬¹â¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤¬¸·¶Ø¤Î¤¿¤á¡¢»¨ÍÑ¤òÇ¤¤»¤ëÈë½ñ¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿¦¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤Ï°å»Õ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ëÍ¥½¨¤ÊÃæ·ø°å»Õ¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¡£
3¡§²ò¸Û¤È¤¤¤¦¿·ÄÄÂå¼Õ
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï²ò¸Û¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥á°å»Õ¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¸ù½øÎó¤Î¤ß¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥á°å»Õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÊÆ¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¶õÀÊ¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë²ò¸Û¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½³°¹ñ¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¸Û¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£½÷À¤Î½¢¿¦¤âÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
4¡§¡Ö¤½¤³¤Ë»³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÐ»³²È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¥í¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë»³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ç¿´Â¡³°²Ê°å¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢¹âµë¤ÏÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÈÁÊ¾Ù¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¤Îº¤Æñ¤ÊÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£
Æñ´Ø°åÂç¤òÂ´¶È¤·¤ÆÍÌ¾ÉÂ±¡¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÁê±þ¤Î¾Íè¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹â¤¯º¤Æñ¤Ê»³¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿´Â¡³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡Ö»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤À¸¤Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ê°ÛÏÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¿´Â¡³°²Ê¤òºÆ¶½¤µ¤»¤ëÊýË¡
ÌîµåÁª¼ê¤ÏMLBÅ¾¿¦¤·¤Æ¤âÆüËÜ¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢³°²Ê°å¤¬ÅÏÊÆ¤·¤¿¤éÆüËÜ¿Í¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾¼ÏÂ»þÂå¤Ï¡Ö²Ö·ÁÉôÌç¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¼ã¼ê°å»Õ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿³°²Ê°å¶É¤Ï¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¡Ö¸·¤·¤¤¾å²¼´Ø·¸¡×¡Ö¥³¥¹¥Ñ°¤¤¡×¤È´õË¾¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼ã¼ê¿´Â¡³°²Ê°å¤Ï´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï°åÎÅ³¦¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅöÄ¾¤Ä¤¤¤Ç¤ËÅÀÅ©Æþ¤ì¤È¤¤¤Æ¡×¡Ö¿ÇÃÇ½ñ¤â½ñ¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÂçÎÌ¤Î»¨ÍÑ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ê»Ö¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ò¤ä¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Àè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Àè¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³¤³°¤Ç°å»Õ¤ò¤¹¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£¿´Â¡³°²Ê°å¤Î³¤³°Î®½Ð¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¸©¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¿´Â¡³°²Ê°å¶õÇòÃÏ°è¡×¤¬½Ð¸½¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î10Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¶ÐÌ³°å¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò´Þ¤á¤¿Âç³ØÉÂ±¡µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È²þ³×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£
Ê¿Åù¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö°å³ØÉô¤âÊ¸³ØÉô¤âÆ±Ç¯¤Ê¤é´ðËÜµë¤ÏÆ±³Û¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Âç³ØÉÂ±¡¶ÐÌ³¤Ç¡ÖÅöÄ¾°ì²ó1Ëü±ß¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Ð¥¤¥È°Ê²¼¤Î»þµë¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤¹¤ë³°²Ê°å¤âÂ¿¤¤¡£ÅöÁ³¡¢º£¤É¤¤Î¼ã¼ê°å»Õ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢½¢¿¦´õË¾¼Ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤»¤á¤Æ»ÔÃæÉÂ±¡¤ò´Þ¤á¤¿¶ÐÌ³°åÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎµëÍ¿¤òÊÝ¾ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÂç³ØÉÂ±¡¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬ËÜµ¤¤ÇÂç³ØÉÂ±¡²þ³×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ëµëÎÁ¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡×¡Ö²ò¸Û¤È¤¤¤¦¿·ÄÄÂå¼Õ¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³°²Ê°åÂ¿¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¤À¤í¤¦¡£
°å»ÕÁ´°÷¤ÎµëÎÁ¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡Ö´ðËÜµë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÅöÄ¾¡¦¸Æ½Ð¡¦Å°Ìë¼ê½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥é¤¤»Å»ö¤Ë¤Ï¼êÅö¶â¤ÇÊó¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤òÉ¾²Á¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µëÍ¿ÂÔ¶ø¤Ë³Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö°é»ù»þÃ»°å»Õ¤Ê¤É¤ÈÁê±þ¤ÎµëÎÁº¹¡×¤â¼«Æ°Åª¤Ë¤Ä¤¯¡¢°å»Õ´Ö¤ÎíÂíà¤â¸º¤ë¡£¡Ö¿´Â¡³°²Ê¤ÈÈéÉæ²Ê¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö5Ç¯·ÀÌó¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍ´ü¸ÛÍÑ¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥á°å»Õ¤ò¼«Á³¤ËÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê°å»Õ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇÀèÃ¼°åÎÅ¤òÃ´¤¦Âç³ØÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤ä½ª¿È¸ÛÍÑ¤è¤ê¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í»öÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¿´Â¡³°²Ê°å¤Ê¤ÉÇ®¤¤»Ö¤òÊú¤¯¼ã¼ê°å»Õ¤òÂç³ØÉÂ±¡¤Ë½¸¤á¤ÆºÆ¶½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤´°ì¹Í¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
----------
Åû°æ ÉÚÈþ¡Ê¤Ä¤Ä¤¤¡¦¤Õ¤ß¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ëã¿ì²Ê°å¡¢°å³ØÇî»Î
ÃÏÊý¤ÎÈó°å»Õ²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¡¢°åÂç¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤è¤ê¡ÖÆÃÄê¤Î¿¦¾ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹°å»Õ¡×¤ËÅ¾¿È¡£ËÜ¶È¤ÎËµ¤é¡¢12Ç¯¤«¤é¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¤Ê¤É°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¶¨ÎÏ¤ä¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£¶áÃø¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹½÷°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÌ¾°å¡×¤È¡ÖÌÂ°å¡×¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹½÷°å¤Ï¸«¤¿ °å¼Ô¤Î²Ô¤®Êý¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Ëã¿ì²Ê°å¡¢°å³ØÇî»Î Åû°æ ÉÚÈþ¡Ë