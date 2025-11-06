東京駅の特別なお土産なら【モンブランTHE珀山】。飲めそうなほどとろっとろの新感覚モンブラン
大丸東京店にオープンした「モンブランTHE珀山（はくざん）」は、東京ばな奈でおなじみのグレープストーンと大丸松坂屋百貨店の共同開発ブランドです。１店舗のみでレア感もたっぷり。初日は列ができるほど注目度の高いモンブランスイーツ専門店です。
｜東京駅でしか手に入らない限定モンブラン
ヨーロッパで誕生した「モンブラン」は、フランス語で白い山という意味で、フランスとイタリアにまたがるヨーロッパアルプスの最高峰から名付けられています。「モンブランTHE珀山（はくざん）」は、長い歴史と伝統があるモンブランを様々なスタイルや食感で提案する新感覚のお店です。
▲大丸東京店1階の “食品ほっぺタウン” にある「モンブランTHE珀山」
電車利用の方はJR東京駅１階の八重洲北口改札口を出て真正面の大丸東京店。入口を入ってすぐ目の前のにお店があります。スタッフの制服はブランドカラーのイエロー、ゴールド、グレーです。
▲モンブランを思わせる白い山が描かれた化粧箱
▲「THE珀山コレクション」６個入り ￥1,620（税込）
オープン記念ボックスは、「THEモンブランケーキ」「モンブランサンド」「モンブラウニー」が各2点ずつ入り、3種類のスイーツを試すことができるお得なセット。なくなり次第終了です。
｜「THE珀山モンブラン」は驚きの“とろっとろ食感”
ブランドのシグネチャースイーツ「THE珀山モンブラン」は、店頭と大丸松坂屋公式サイトで予約。店頭での販売は10時と17時の１日２度で、それぞれ数量限定です。公式サイトの商品は、12時〜17時までの店頭受け渡しのみ。フレッシュな美味しさを保つため冷凍状態で渡されます。とろとろ食感を楽しむのなら冷蔵で６時間ほど解凍。普通のモンブランとして食べたい場合は冷蔵で３〜４時間解凍のタイミングでいただきます。
▲「THE珀山モンブラン」２個入り ￥1,890（税込）
“飲めそうなほどとろとろの和栗ソース” が入った「THE珀山モンブラン」。洋栗のクリームにホワイトマロンクリームを重ね、頂にクリームで雪化粧を施します。一番の魅力は中に閉じ込めたとろける和栗ソース。土台はサクサクと軽やかなメレンゲで、食感のコントラストを楽しめます。独特の “とろっとろ食感” とともに、ラム酒の優しい香りや濃厚な栗の風味が口いっぱいに広がります。
｜様々なタイプの “モンブラン” も
焼き菓子は、お土産にもぴったりの個梱包の箱入りです。どれもリッチなマロンの味わいを手軽に楽しめます。
ひとくちサイズの「THEモンブランケーキ」は、可愛らしい三角形。和栗たっぷりのなめらかなマロンクリームが絞られています。中にはラム酒香るミルキーなクリームと刻んだマロングラッセが散りばめられ、絶妙な焼き加減で生食感を実現。雪化粧されたキュートなお菓子です。
▲「THEモンブランケーキ」 ４個入￥1,209、８個入￥2,376、12個入￥3,564(税込)
栗と濃厚ショコラのマリアージュを楽しめる「モンブラウニー」は、ビタークーベルチュールの生地に欧州マロンを絞り、しっとり濃厚なショコラとマロンのコクを楽しめる一品。中に忍ばせたマカダミアナッツの食感がアクセント。贅沢な栗の風味とビターチョコの余韻を楽しめます。
▲「モンブラウニー」 ５個入￥1,458
「モンブランサンド」は、和栗のクリームとミルクホイップを交互にのせ、バターの香りが広がるサブレでサンド。モンブランの峰を思わせる焼印がアクセントです。サクッと軽やかで、バターの風味とモンブランの優しい甘味が癖になる美味しさです。
▲「モンブランサンド」 ８個入￥1,382、16個入￥2,764
世界中で愛されるモンブランを、様々なタイプのお菓子として提案する【モンブランTHE珀山】。しかも売っているのは大丸東京店のみという超限定スイーツ。出張帰りや旅のお土産に、東京駅すぐの立地はとても便利です。レア感たっぷりの新作スイーツをぜひお土産にしてみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：モンブランTHE珀山 https://www.the-hakuzan.jp/＞