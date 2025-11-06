芸術と香りの融合♡MUCHAの新作フレグランス「カメリア」が登場

芸術と香りが出会うとき、心まで華やぐ瞬間が訪れます。マッシュスタイルラボが展開する「MUCHA」から、名作『椿姫』(1896年)にインスパイアされたフレグランス「カメリア」が装いも新たに登場。2025年11月13日(木)より発売される今回のコレクションでは、アレクサンドル ドゥ パリとのスペシャルコラボアイテムも同時展開。香り、アート、そしてアクセサリーが紡ぐ“永遠の美”を堪能して。

時を超えて蘇る“椿姫”の香り

『椿姫』をモチーフに誕生したフレグランス「カメリア」は、香りを持たない椿に芳醇な生命を吹き込んだようなアンバリーフローラル。

ベルガモットとマンダリンのトップから、ジャスミンやアイリスが奏でる柔らかなミドルノートへ。ムスクやトンカビーンが包み込むラストは、心に余韻を残すエレガントな香り。

40mL \14,960(税込)、13mL \6,930(税込)、8mL \3,960(税込)の3サイズ展開で、自分へのご褒美にもぴったり。

ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

香りとともに輝く、椿のアクセサリーたち

〈ALEXANDRE DE PARIS〉とのコラボレーションによるMUCHAスペシャルエディションが登場。

アイコニックな「カメリアバレッタ」(\41,800税込)や、日本未発売の「グラデーションパールバレッタ」(\39,600税込)は、上品なパールとスワロフスキーが煌めく逸品。

ミュシャが愛した自然の曲線と優雅さをヘアアクセサリーで表現。日常に芸術のエッセンスを取り入れて。

香りで纏うアート、心まで美しく

MUCHAの新作「カメリア」は、香りだけでなく、アートとしての美しさを纏うフレグランス。

ひと吹きで気分を高め、手肌を潤すハンドソープ(\3,740税込)やハンドクリーム(\3,190税込)もラインアップ。

まるで絵画のように心を満たす香りとデザインで、日常に小さな芸術を添えてみてはいかがでしょうか。

香りが記憶を呼び覚ますように、“今”を丁寧に感じる時間を楽しんで♡