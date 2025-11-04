【クレヨンしんちゃん】MCMよりしんちゃん＆シロのかわいい2Dチャームが登場！
ドイツ発のラグジュアリーブランド「エムシーエム（MCM）」と、大人気アニメーション作品「クレヨンしんちゃん」と
のコラボレーション第二弾が登場する。
＞＞＞新ちゃんとシロのかわいい2Dチャームをチェック！（写真6点）
1990年より『漫画アクション』で連載が開始され、1992年にTVアニメの放送がスタート、幅広い世代に笑顔と感動を届けてきた『クレヨンしんちゃん』。
1993年に劇場版第1作目となる『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王』が公開、これまでに31作品が公開されてきた。
そんな『クレヨンしんちゃん』とのコラボレーション第一弾で好評を博した日本限定コレクションに続き、今回はしんちゃんとシロをモチーフにした2Dチャーム（全2種）がラインナップ。
楽しそうに踊るしんちゃんとシロの姿をデザイン。裏面にはMCMのシグネチャーであるヴィセトスモノグラムをあしらい、ポップな遊び心とラグジュアリーな質感が融合した特別なアイテムに仕上がっている。
また、コレクション購入者特典として、第一弾で登場したTシャツグラフィックをフルカラーで再現したアクリルキーホルダーがプレゼントされる。コレクターズアイテムとしても見逃せない限定ノベルティだ。
（C）Ｕ／Ｆ・Ｓ・Ａ・Ａ
