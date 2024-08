【葬送のフリーレン】8月7日 連載再開

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年37・38合併号」にてマンガ「葬送のフリーレン」の連載を再開した。

「葬送のフリーレン」は5月より休載となっており、約3カ月ぶりに「週刊少年サンデー」にて最新話が掲載された。公式Xでは最新話の掲載を伝えるポストが投稿されている。

「葬送のフリーレン」あらすじ

ゼーリエ暗殺を企む影なる戦士。それを阻止すべく動く大陸魔法協会。帝都に力を集結させた魔導特務隊。三者三様の思惑は複雑に交差する――

