【「SPY×FAMILY」番外編「REPORTAGE MISSION」】5月27日 配信

集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の番外編「REPORTAGE MISSION」を、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて本日5月27日に公開した。

今回公開された番外編では、ロンドンの街を訪問するフォージャー家の様子が、実際の写真とともに描かれている。

