EGL TOURSと連携！宿泊施設の予約・販売管理システム『TL-リンカーン』

TL-リンカーンを提供するシーナッツは、新たな対応販売先として、「EGL TOURS COMPANY LIMITED」と連携を開始しました。

TL-リンカーン「EGL TOURS COMPANY LIMITED」連携

連携先名 : EGL Tours

運営会社 : EGL TOURS COMPANY LIMITED

事業概要 : 旅行事業

運営会社所在地: 15/F EGL Tower, No.83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon

企業サイト :

https://www.egltours.com

宿泊施設の予約・販売管理システム『TL-リンカーン』を提供するシーナッツ。

新たな対応販売先として、EGL Toursを運営する「EGL TOURS COMPANY LIMITED」と2024年5月20日に連携を開始!

今回のTL-リンカーンとEGL Toursの連携により、TL-リンカーンを導入している宿泊施設においては、「共通在庫サービス」を使ってEGL Toursに提供する部屋タイプやプランを作成することができます。

すでに共通在庫サービスの利用がある場合は、作成済みの部屋タイプやプランを流用し手間なく販売チャネルを広げることができます。

また、同システムで管理されている他のネット販売先と在庫・プランの共有を行うことで残室・料金の一括調整を効率的に行うことができます。

EGL Toursは、日本へのパッケージ旅行市場では香港で高い送客数を誇る旅行会社です。

香港に7店舗、マカオに1店舗の実店舗を持ち、またEメール、メッセージングアプリ、ソーシャルメディアなど複数のチャネルからも問い合わせを受け付けているため、顧客は実店舗からでもオンラインからでも多様な旅行商品を選び、予約・購入することができます。

宿泊施設はEGL Toursを通して、香港から多くの集客をすることができ、平日の連泊需要やリードタイムの長い予約の獲得を期待できます。

■「共通在庫サービス」とは

宿泊施設がTL-リンカーン上に直接登録した残室や料金情報を各販売先が取得できるインターフェースです。

各販売先は管理画面を持たなくとも宿泊施設の在庫の取得が可能になります。

また、TL-リンカーン上の在庫数を確認して販売される仕組みであるため、宿泊施設においてはオーバーブックの可能性を低減することができます。

「共通在庫サービス」詳細ページ

https://www.seanuts.co.jp/lincoln/15.html

■『TL-リンカーン』システム概要

宿泊施設向けの予約・販売管理システム「TL-リンカーン」は、旅行会社とネット販売からの通知を一元管理し、残室・料金調整が一括でできるASPサービス。

ネット販売は複数の管理画面を個々に開いて管理する必要がなくなるため、オーバーブックを回避し、販売機会を最大限広げることができます。

またホテルシステム(PMS)とのデータ連携も可能なため、通知情報の手入力、転記等の業務負荷も軽減。

業務改善と増売を同時に実現することができます。

『TL-リンカーン』製品ページ

https://www.seanuts.co.jp/lincoln/

『TL-リンカーン』トップ画面

