沸騰するeスポーツシーンでも人気の「パワフルプロ野球」(以降:パワプロ)シリーズ30周年記念作品「パワフルプロ野球2024-2025」が、2024年7月18日(木)に発売されることがわかった。

【画像】今はなき大阪スタヂアムが復刻

今作は球界のレジェンドや懐かしの球場などが登場し、パワプロやプロ野球の歴史を感じられるコンテンツが充実している。まず「実況パワフルプロ野球2010」のサクセスモードに収録されていた人気シナリオ「プロ野球12球団」が、当時のシナリオをベースにキャラ・イベントなどを追加して完全リメイクで復活する。

またおなじみのペナントモードには、過去最多400名超のレジェンドOBが登場。時代の垣根を越えた12球団歴代レジェンドチームに加え、阪急ブレーブス・南海ホークス・大阪近鉄バファローズのオールドチームも使用可能に。さらに今はなき阪急西宮球場と大阪スタヂアムも復刻する。好きなチームでペナントレースを戦い抜き、日本一を目指そう。

早期購入特典は、KONAMI野球ゲームアンバサダー・大谷翔平選手のスペシャルスリーブだ。デザインは後日、公式サイトやSNSで公開予定なのでお楽しみに!

