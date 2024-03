(MCU)映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』で新キャプテン・アメリカ/サム・ウィルソン役を演じるアンソニー・マッキーが、『ジョン・ウィック』シリーズへの出演を熱望している。

米のインタビューで、「死ぬまでにやりたいことリスト」について質問されたマッキー。「キアヌ・リーブスに『ジョン・ウィック5』か6作目への僕の出演を検討してもらいたいと本気で思っているんです。キアヌ・リーブスと5分のファイトシーンをやれば、“クールなパパ”になれますからね」と回答。4児の父親であるマッキーは、どうやら『ジョン・ウィック』の続編に出演して、自分の子どもたちに「カッコいいお父さん」と思われたいようだ。

「闘いに耐えますよ!(プロレスラーの)サモア・ジョーに顔を殴られたけど、ダウンしませんでしたから」と、米Huluで待機中の新作ドラマ「ツイステッド・メタル(原題)」での撮影裏話も披露し、『ジョン・ウィック』シリーズでキアヌと対決する準備は万端だと意欲を見せた。

© 2023 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC All Rights Reserved. (C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. (C)Niko Tavernise

『ジョン・ウィック』ユニバースについては、配給を務める米ライオンズゲートのジョー・ドレイク会長が、以前に「複数のスピンオフと『ウィック5』をすでに進めています」と。2023年5月に全米脚本家組合のストライキが始まる直前に着手していた脚本作業を、ストライキ終了後に再開したと明かしていた。しかし、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)で起きた出来事を考えると、続編でマッキーがキアヌと対決できるかどうかは賭けとなりそうだ。

なお、マッキーが主演する『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』は、2025年2月14日に米国公開予定。人気ビデオゲームのドラマ化となる「ツイステッド・メタル」は、Huluにて配信中だ。

