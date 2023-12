アニメ『ハイキュー!!』の完全新作映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が、2024年2月16日に公開される。これを記念して、コミック&アニメの一挙無料公開が決定した。

【画像】懐かしい…アニメ『ハイキュー!!』1期の初期ビジュアル

劇場版につながるエピソードをコミック版はジャンプ+で、アニメシリーズはABEMA、TVer、MBS動画イズムにて、それぞれ期間限定で無料配信する。

ジャンプ+では1月8日までのあいだ、第1話から今作で描かれる春高3回戦・音駒高校戦の冒頭部分までの296話分を無料開放。そして、ABEMA、TVer、MBS動画イズムでは本年12月〜来年2月にかけて、アニメ過去4期分全話の無料配信が順次開始となる。

「劇場版は観に行きたいけど、これまでのストーリーを追えていない…」、「映画に向けて、もう1度シリーズをおさらいしたい!」 そんな全ての「ハイキュー!!」ファン必見の特別企画となり、冬休みは「ハイキュー!!」三昧な企画となる。

2020年に放送されたテレビアニメ第4期『ハイキュー!!TO THE TOP』の続編となる完全新作は、劇場版二部作で制作。第一部は原作の中でも最も人気のあるエピソードの一つである、春高3回戦、烏野高校VS音駒高校との戦い、通称“ゴミ捨て場の決戦”を描き、第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』で描かれた稲荷崎高校戦に続くエピソードが劇場版で描かれる。

『ハイキュー!!』は、2012年2月から20年7月まで『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載していた同名漫画が原作で、高校バレーを題材にした青春ストーリー。宮城県を舞台に県立烏野高校バレーボール部に所属する主人公・日向翔陽が、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指し、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら仲間とともに切磋琢磨して、成長する姿を描いた物語。

コミックスはシリーズ累計発行部数6000万部を突破しており、テレビアニメが2014年に第1期、15年に第2期、16年に第3期、20年に第4期が放送された。

■劇場版情報

監督・脚本:満仲勧

配給:東宝

アニメーション制作:Production I.G

キャスト:村瀬歩、 石川界人、日野聡、入野自由、林勇、細谷佳正、岡本信彦、内山昂輝、斉藤壮馬、増田俊樹、名塚佳織、諸星すみれ、神谷浩史、江川央生、梶裕貴、中村悠一、立花慎之介、石井マーク