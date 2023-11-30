Amazon で配信される2023年12月のラインナップが到着した。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』や『ハリー・ポッター』シリーズ全作品と『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』など、年末年始に家族で楽しめる映画が勢揃いだ。1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品ラインナップに、今月も強力なタイトルが加わる。

THE RIVERでは洋画・海外ドラマファンに向けて、海外作品のみをピックアップして一覧でご紹介する。

映画（海外）

2023年12月1日（金）

・Amazon Original『キャンディ・ケイン・レーン』 ＊午前9時から独占配信

2023年12月2日（土）

・『TAR／ター』 ＊見放題独占配信

2023年12月7日（木）

・Amazon Original『慌てず騒がず』 ＊午後11時半から独占配信

2023年12月8日（金）

・Amazon Original『あなたの、私のクリスマス？2』 ＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『消えたクリスマス ～愛の魔法でもう一度～』 ＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『サンタ・ミ・アモール ～ママがサンタに恋をした～』 ＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『シルバー 夢の扉』 ＊午前9時から独占配信

・Amazon Original『リトル・バットマン クリスマスの大冒険』＊午前9時から独占配信

2023年12月15日（金）

・『オペレーション・フォーチュン』＊独占配信

・『THE BATMAN－ザ・バットマン－』 ＊見放題独占配信

・『スピード』

・『ナイト ミュージアム』

・『ナイト ミュージアム2』

・『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』

2023年12月20日（水）

・『カンダハル／突破せよ』＊独占配信

2023年12月22日（金）

・Amazon Original『全部、酒のせい』 ＊午前3時半から独占配信

・Amazon Original『負けて見つけた幸せのかたち』 ＊午前9時から独占配信

2023年12月23日（土）

・『65／シックスティ・ファイブ』 ＊見放題独占配信

・『フラッグ・デイ 父を想う日』

・『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』 ＊見放題独占配信

2023年12月28日（木）

・『アムステルダム』 ＊見放題独占配信

2023年12月30日（土）

・『M3GAN／ミーガン』 ＊見放題独占配信

2023年12月31日（日）

・『ハリー・ポッターと賢者の石』

・『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

・『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

・『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

・『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

・『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

・『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1』

・『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2』

・『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

・『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

・『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』 ＊見放題独占配信

アニメ映画（海外）

2023年12月30日（土）

・『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

TVドラマ（海外）

2023年12月12日（火）

・Amazon Original『華麗なるファラド家』 ＊午前9時から独占配信

2023年12月15日（金）

・Amazon Original『ジャック・リーチャー ～正義のアウトロー～』シーズン2 ＊午前9時から独占配信

2023年12月22日（金）

・『S.W.A.T.』 シーズン4

ドキュメンタリー（海外）

2023年12月1日（金）

・Amazon Original『ヴィクトリアズ・シークレット：ザ・ツアー 2023』＊独占配信

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