Amazon で配信される2023年12月のラインナップが到着した。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』や『ハリー・ポッター』シリーズ全作品と『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』など、年末年始に家族で楽しめる映画が勢揃いだ。1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品ラインナップに、今月も強力なタイトルが加わる。

THE RIVERでは洋画・海外ドラマファンに向けて、海外作品のみをピックアップして一覧でご紹介する。

映画(海外)

2023年12月1日(金)

・Amazon Original『キャンディ・ケイン・レーン』 *午前9時から独占配信

2023年12月2日(土)

・『TAR/ター』 *見放題独占配信

2023年12月7日(木)

・Amazon Original『慌てず騒がず』 *午後11時半から独占配信

2023年12月8日(金)

・Amazon Original『あなたの、私のクリスマス?2』 *午前9時から独占配信

・Amazon Original『消えたクリスマス ~愛の魔法でもう一度~』 *午前9時から独占配信

・Amazon Original『サンタ・ミ・アモール ~ママがサンタに恋をした~』 *午前9時から独占配信

・Amazon Original『シルバー 夢の扉』 *午前9時から独占配信

・Amazon Original『リトル・バットマン クリスマスの大冒険』*午前9時から独占配信

2023年12月15日(金)

・『オペレーション・フォーチュン』*独占配信

・『THE BATMAN-ザ・バットマン-』 *見放題独占配信

・『スピード』

・『ナイト ミュージアム』

・『ナイト ミュージアム2』

・『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』

2023年12月20日(水)

・『カンダハル/突破せよ』*独占配信

2023年12月22日(金)

・Amazon Original『全部、酒のせい』 *午前3時半から独占配信

・Amazon Original『負けて見つけた幸せのかたち』 *午前9時から独占配信

2023年12月23日(土)

・『65/シックスティ・ファイブ』 *見放題独占配信

・『フラッグ・デイ 父を想う日』

・『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』 *見放題独占配信

2023年12月28日(木)

・『アムステルダム』 *見放題独占配信

2023年12月30日(土)

・『M3GAN/ミーガン』 *見放題独占配信

2023年12月31日(日)

・『ハリー・ポッターと賢者の石』

・『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

・『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

・『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

・『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

・『ハリー・ポッターと謎のプリンス』

・『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1』

・『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2』

・『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

・『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

・『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』 *見放題独占配信

アニメ映画(海外)

2023年12月30日(土)

・『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』

TVドラマ(海外)

2023年12月12日(火)

・Amazon Original『華麗なるファラド家』 *午前9時から独占配信

2023年12月15日(金)

・Amazon Original『ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー~』シーズン2 *午前9時から独占配信

2023年12月22日(金)

・『S.W.A.T.』 シーズン4

ドキュメンタリー(海外)

2023年12月1日(金)

・Amazon Original『ヴィクトリアズ・シークレット:ザ・ツアー 2023』*独占配信

