NBAのロサンゼルス・レイカーズは日本時間6日、チームのSNSに動画を投稿。

“キング”ことレブロン・ジェームズ選手が八村塁選手との練習について「最悪」と笑顔で冗談を飛ばしていました。

動画の中で「この夏、ルイとのワークアウトはどうだった?」と聞かれたレブロン選手は「It's been horrible.(最悪だった。)」と答え、続けて「This is worst guy I've ever worked out with in my life.(私が人生で一緒にワークアウトした中で最悪の男です。)」と冗談交じりに話します。

その後も「Terrible(ひどい)」と連呼しますが、最後は「I love him.(彼が大好きだ。)」と笑顔を見せました。

キングに冗談をも言わしめる八村選手。新たなシーズンでの活躍に更なる期待が寄せられます。