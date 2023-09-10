¡Ö·î£¹¥É¥é¥Þ¡×»ëÄ°Î¨¤ÏÂç¶ìÀï¤â¡Ä¿¹¼·ºÚ¤ÎÉü³è¤Ë¶È³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡Ö¿¼¤¤ÍýÍ³¡×
£¸·î24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ªÂæ¾ìËÁ¸±²¦2023¡ÙÆâ¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿¹¼·ºÚ¡Ê22¡Ë¤ä´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê30¡Ë¤é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¤Î´ÇÈÄÏÈ¡Ö·î£¹¡×¤Ç¤ÏÌó£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤È¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þÂåºø¸í¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¡×¤ÈÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï°ì¥±¥¿Â³¤¤Ç¡Ö·î£¹»Ë¾åºÇÄã»ëÄ°Î¨¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï°Õ³°¤Ë¤â³Ú´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13ºÐ¡Á49ºÐÃË½÷¤Î»ëÄ°Î¨¡Ë¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¦¥Á¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëTVer¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï110Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ £±Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿ ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æº£´ü¤ÎÏ¢¥É¥é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³°Ì¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ä°æ½ÓÆó¡Ê60¡Ë´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡Ù¤ä¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø£³Ç¯£ÁÁÈ-º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤Î£±¿Í¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤È¤Î°ÜÀÒ¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÏª½Ð¤¬·ã¸º¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·î£¹¤Ç´°Á´Éü³è¤·¤¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤Ï·î£¹¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤·¤«¤âµÓËÜ²È¤Ï¿·¿Í¤Î»ÔÅì¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¼ã¼ê¤Ð¤«¤ê¤È¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡É¤ÊºîÉÊ¡£¿¹¤µ¤ó¤ò¼ç±é¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÇ§¤á¡¢¾Íè¤ÏÂç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤ÏÈà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¥Ô¥å¥¢¤Ç·òµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡É¡£Èà½÷¤Î°ìÈÖ¤ÎºÍÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î½÷Í¥¤ÎÃ¯¤È¤âÈï¤é¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¡É¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÁ´ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÀÒ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¤Î¡È´°Á´Éü³èºî¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¹¤ÏÎÉ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¡Ë
²Æ¤Ï¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿¹¤Î¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ä®ÅÄ¥Ò¥âÂÀÏº