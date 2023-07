『グッド・ドクター』ヒル・ハーパーが出馬表明！理由を感動的なビデオで語る

大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』でシーズン1よりマーカス・アンドリュースを演じるヒル・ハーパーが、上院議員選に出馬する可能性があることは以前お伝えしたが、7月10日(月)、ついに本人が出馬を表明した。米Deadlineなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】『グッド・ドクター』マーカス役ヒル・ハーパー、上院議員選に出馬で降板か?

ヒルが出馬を発表したのは、ミシガン州の民主党上院議員選挙。彼は、幼い息子ピアースに伝えるかのような設定の選挙告示ビデオの中で、以下のように感動的なメッセージを伝えている。

「ピアース、君に大事な話があるからこれを録画している。家族にとっても重大なことだ。これから先、君が寝る前に一緒にしているお祈りもできなくなるだろうし、一緒にいる時間も減ると思う。だがそれは小さな犠牲であって、一生懸命に日々仕事をしている人たちもできていないことなんだ。人間は、心が躍るような存在があれば、そんな犠牲にも立ち向かっていける。私にとって、ピアースこそが犠牲を払ってでも守りたい存在なんだ。NPOを設立したり、会社を起こし、ガンさえも克服して、オバマ大統領にも仕えた。いろいろなことをやり遂げた人生だったが、一番誇れることは、ピアース、君を養子にしたことだ。しかし世の中はますます危険な世界になっている。“銃撃事件があるかもしれないから学校に行きたくない”と君は言う。そんなのは自由ではない。富を持つ者がさらに豊かになり、貧しい者はさらなる重労働を日々強いられる。それは自由ではない。私が祖父の農場で学んだのは、豊かな土地に何かを植えれば、さらなる大きな収穫につながるということ。だからこそ、このミシガンで家族を持ち、君を育てている。子どもたちの将来を信じて、一生懸命働く心優しいミシガンの人の自由のために。国は国民のために仕事をするべきだ。自由を守るべきだ。だが、毎回同じようなタイプの人間を選出していると永遠にそうはならない。だから私はミシガンで出馬する。息子よ、愛している。自慢の父だと思ってくれたら嬉しいよ」

We can all feel it: D.C just isn’t getting things done for people.

We need representatives who'll take on special interests, get money out of politics, and make our government work for all of us.

That’s why today, I’m announcing my campaign for U.S. Senate in Michigan! pic.twitter.com/lv11ncDcsK

- Hill Harper (@hillharper) July 10, 2023