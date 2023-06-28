¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×Â³ÊÔ¤ÏàÅìÀ¾¥Ç¥£¥¹¤êÂÐ·èá¤Ø¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ö´ØÀ¾¤Î³§ÍÍ¡¡Èô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¹¤ó¤Þ¤Ø¤ó¡£¡×¡¡£±£±¡¦£²£³¸ø³«
²Î¼ê¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£´£¹¡Ë¤È½÷Í¥¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¡¢´ØÀ¾¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀàÅìÀ¾¥Ç¥£¥¹¤êÂÐ·èá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬£²£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡ÊÉðÆâ±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡¢£±£±·î£²£³Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î£²¿Í¤¬´ØÀ¾¤Èºë¶Ì¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡££Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¯ÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºë¶Ì¸©¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¤ë¡Ê¤µ¤²¤¹¤à¡Ëà¾Ð·âºîá¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ£³£·¡¦£¶²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢¶õÁ°¤Îºë¶Ì¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿Á°ºî¤«¤é£´Ç¯¡£¶äËë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃãÈÖ·à¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î£±£±·î£²£³Æü¤Ë¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â³ÊÔ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡ÁÈüÇÊ¸Ð¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Á¡×¡£Á°ºî¤Ç¤Ï±£¤ìºë¶Ì¸©¿Í¤ÎËã¼ÂÎï¡Ê£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ë¤È¡¢Æ±¸©¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÅ¥Î±ºÉ´Èþ¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤¬ºë¶Ì¸©¿Í¤Î¼«Í³¤òµá¤á¤ÆÀï¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤ÏÉñÂæ¤¬´ØÀ¾¤Þ¤ÇàæÆ¤Öá¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅìÀ¾¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¤êÂÐ·è¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Î³§ÍÍ¡¡Èô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¹¤ó¤Þ¤Ø¤ó¡£¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Î¸ÀÍÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ÎÎï¤ÈÉ´Èþ¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼Õºá¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò³¤¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Öº£¤³¤³¤ÇÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜÁ´ÅÚ¤¬Âçºå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Îï¤ÎÀ¼¤ä¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ã¤·¤ã¤í¡©¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤òÏÃ¤¹É´Èþ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´ØÀ¾¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁÔÀä¤ÊÅìÀ¾ÂÐ·è¤Î¹ÔÊý¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢´üÂÔ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÁ°ºî¤«¤é¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢ÈôæÆ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¾ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó³¬Æ²¤ÏÁ°ºî¤Î´ØÀ¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂ³ÊÔ¤Ï¡Ø»ß¤á¤ë¤ÇÈüÇÊ¸Ð¡Ù¤Ê¤ó¤Æ°Â°×¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë´ØÀ¾¤ÇÂ³ÊÔ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ç¥£¥¹¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´ØÀ¾¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢àºë¶Ì°¦á¡¢à¶¿ÅÚ°¦á¤½¤·¤Æà¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡úÊª¸ì
¡Ú¡ÁÆüËÜºë¶Ì²½·×²è¡¦Âè¶¾Ï¡¡ÅìÀ¾ÂÐ·è¡Á¡Û¤½¤ÎÀÎ¡¢ÅìµþÅÔÌ±¤«¤é¤Ò¤É¤¤Ç÷³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©¿Í¤Ï¼«Í³¤òµá¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ëã¼ÂÎï¡Ê£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ë¡¢ÃÅ¥Î±ºÉ´Èþ¡ÊÆó³¬Æ²¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤Î³èÌö¤Ë¤è¤êÄÌ¹Ô¼ê·ÁÀ©ÅÙ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢ºë¶Ì¤ÏÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Í³¤ÈÊ¿ÏÂ¤òµá¤á¡¢ºë¶Ì¤Î¿´¤òºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºë¶Ì²òÊüÀïÀþ¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌîË¾¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£ÍÚ¤«À¾¤ÎÃÏ¡¦´ØÀ¾¤Ø¤ÈÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¤³¤Î»öÂÖ¤ÏÅìÀ¾¤ÎÅ·²¼¤òÊ¬¤«¤ÁÁ´¹ñ¤ò¤â´¬¤¹þ¤àÂç»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÁÔÀä¤Ê¥Ç¥£¥¹¥Ð¥È¥ë¤Î²Ð³¸¤¬º£¡¢ÀÚ¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡£