º£·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×¡×¤Ïà£Í£Ãá¹ËöÎÃ»Ò¤ÎÂåÌòÎ©¤Æ¤º¡¡Áí¹ç£Í£Ã¤Ï£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡¢º£·î£²£¸Æü¤ËÆ±¶É·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×£²£°£²£³²Æ¡Á»×¤ï¤º²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ªºÇ¶¯¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°£±£°£°Ï¢È¯¡Á¡×¤òÊüÁ÷¤·¡¢£Í£Ã¤Î½Ð±éÇò»æ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¡¢¹ËöÎÃ»Ò¡Ê£´£²¡Ë¤ÎÂåÌò¤ÏÎ©¤Æ¤º¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×¡×¤Ï£±£´Ç¯¤«¤éÂ³¤¯´ÇÈÄÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¤Ç¡¢¹Ëö¤Ï£±£¹Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç·×£¶²ó£Í£Ã¤òÃ´Åö¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¢Ä»±©¼þºî»á¡Ê£´£µ¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¡¢Ìµ´ü¸Â¶à¿µ½èÊ¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£²£¸Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÈÖÁÈÅö½é¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£´£¸¡Ë¤¬Áí¹ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¤«¤éÌó£µ»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æ±¶É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¡£¹Ëö¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿£Í£Ã¤ÎÏÈ¤ÏÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤º¡¢¶õÇò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Ê¹Ô¤ÏÆ±¶É¤ÎÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£¶¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö±þ±çÂâÄ¹¡×¤Ë¤Ï£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤¬½¢Ç¤¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè°ìÃÆ¤Ë¤Ï´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£