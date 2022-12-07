フジテレビ系できょう7日放送の音楽特番『2022FNS歌謡祭』第1夜（後6：30〜11：28）のタイムテーブルおよび全アーティストの楽曲名が公開された。2週連続放送の第1夜は、番組の象徴でもある東京・グランドプリンスホテル新高輪・飛天からの生放送が3年ぶりに復活。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。

【写真】MC相葉雅紀の動画メッセージ＆タイムテーブル

タイムテーブルは以下のとおり。

■『2022FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル

▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）

JO1「Last Christmas」

柴咲コウ「TRUST」

DA PUMP 「DA FUNK」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

松平健「マツケンサンバ」

milet「Walkin’ In My Lane」

森高千里×乃木坂46「ジンジン ジングルベル」

LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)「Dynamite」

▼午後7時台

KinKi Kids「クリスマス・イブ」

工藤静香×水樹奈々「禁断のテレパシー」

劇団四季『美女と野獣』「ビーアワゲスト（おもてなし）」「美女と野獣」

GENERATIONS「花」

SUPER BEAVER「言葉にできない」

高畑充希「One more time，One more chance」

田中誠人×ちいかわ・ハチワレ「ひとりごつ」

DA PUMP×ガチャピン・ムック「U.S.A.」

NiziU「Step and a step -Light it Up ver.-」

秦基博「風のゆくえ」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

松下洸平×生田絵梨花×宮本笑里「SWEET MEMORIES」

水谷豊「カリフォルニア・コネクション」

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」

▼午後8時頃~

井上芳雄×ジュンス「僕こそ音楽」／『モーツァルト！』、「闇が広がる」／『エリザベート』

THE ALFEE×ダチョウ倶楽部＆土田晃之「星空のディスタンス」

柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」

Snow Man「JUICY」

SEVENTEEN「DREAM」

DISH//「五明後日」

なにわ男子×ゆず「サチアレ」

乃木坂46「ここにはないもの」

森高千里×蒼井翔太「私がオバさんになっても」

薬師丸ひろ子「ステキな恋の忘れ方」

LiSA「一斉ノ喝采」

▼午後9時頃〜

Official髭男dism「Subtitle」

King & Prince「ツキヨミ」

倖田來未×増田貴久（NEWS）「愛のうた」

ジェジュン×宮野真守「for you...」

高畑充希「青春の続き」

刀剣男士 team江「STARTING NOW」

NiziU「Blue Moon]

藤井フミヤ×Sexy Zone 中島健人・菊池風磨「TRUE LOVE」

三浦大知×満島ひかり「上を向いて歩こう」

水樹奈々×NEWS「絶対的幸福論」

優里「おにごっこ」

LiSA「炎」

▼午後10時頃〜KAT-TUN「ゼロからイチへ」木梨憲武「No Limit feat.AK-69」KinKi Kids 「Amazing Love」工藤静香「空と君のあいだに」KOH+「最愛」「ヒトツボシ」J-JUN with XIA（JUNSU）「六等星」Snow Man「勝手にしやがれ」SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」Sexy Zone「Trust Me，Trust You.」秦基博「残影」浜崎あゆみ「appears」「Who...」氷川きよし「さよならの向う側」Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」三浦大知「Backwards」満島ひかり×會田茂一×長岡亮介「ひこうき雲」ゆず「RAKUEN」※生放送のため、構成の変更、出演時間が前後する可能性あり