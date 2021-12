Yahoo! Financeは毎年12月に、市場でのパフォーマンスや達成度などのデータを元に「Company of the Year(今年最高の企業)」を選出しています。今年選ばれたのは、Microsoftでした。



同時に読者に「どの企業にもっともイライラさせられたか」の票を投じてもらい、「Worst Company of the Year(今年最悪の企業)」も選出、こちらで見事トップに輝いた?のは、現在はMetaへと社名変更したFacebookでした。

Metaは圧倒的な首位に

調査は2021年12月4日と5日に行われ、1,541票が集まりました。株式市場を大混乱させたRobinhood、前評判の高さにも関わらず未だに電気トラックを製品化できていないNikokaなどの名前が上がったものの、全体の8%の票を集めて首位となったのはMeta(元Facebook)でした。



Yahoo! Financeによると、2位のAlibabaに50%以上の票数の差をつけての1位だったとのことです。

若年層への影響を懸念

Meta(Facebook)が「嫌い」な理由は多々挙げられていたものの、多くの回答者が不愉快に感じていることの1つが、若者や子どもたちへの影響力です。元社員の暴露により、Metaは傘下の写真共有サービスInstagramが若年層のメンタルヘルスに多大な影響を与えていることを知りつつ、放置していたことがわかっています。





