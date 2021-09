先週末(9月10日〜9月12日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、マーベル映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』が興行収入3,470万1,070ドル(約38億円)で2週連続となる首位に輝いた。累計興収は1億4,451万6,211ドル(約159億円)。『ブラック・ウィドウ』を抜いて今年最速で興収1億ドル(約110億円)を突破した作品にもなっている。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル110円計算)

ディズニープラス プレミア アクセスでも同時配信された『ブラック・ウィドウ』の2週目の興収は前週比67.8%ダウンと落ちが激しかったが、劇場のみでの公開となった『シャン・チー』は前週比54%ダウンとコロナ禍では好調といえるもの。米ディズニーは『シャン・チー』の成功を受け、今年公開予定の残りの作品は全て、まずは劇場のみで公開とすると発表している。

3位には、ジェームズ・ワン監督のR指定ホラー『マリグナント 狂暴な悪夢』が興収543万4,620ドル(約6億円)で初登場。間近で恐ろしい殺人を目撃するという悪夢に苛まれるヒロインの姿を描いた。そのほかの新作では、8位にオスカー・アイザック主演のクライムドラマ『ザ・カード・カウンター(原題) / The Card Counter』、9位にキリスト教系のドキュメンタリー『ショウ・ミー・ザ・ファーザー(原題) / Show Me the Father』がランクインしている。(編集部・市川遥)

9月10日〜9月12日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『シャン・チー/テン・リングスの伝説』

2(3)『フリー・ガイ』

3(初)『マリグナント 狂暴な悪夢』

4(2)『キャンディマン』

5(4)『ジャングル・クルーズ』

6(5)『パウ・パトロール ザ・ムービー』

7(6)『ドント・ブリーズ2』

8(初)『ザ・カード・カウンター(原題) / The Card Counter』

9(初)『ショウ・ミー・ザ・ファーザー(原題) / Show Me the Father』

10(7)『リスペクト』