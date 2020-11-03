GoTo¥¤¡¼¥È¤Ç¤âµß¤ï¤ì¤Ê¤¤³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÉÔËþ
10·î¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¿©Í½Ìó¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ÖGo To ¥¤¡¼¥È¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö·ë¶É¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¸ÜµÒ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
Ìó100Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¢¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ï²ù¤·¤²¤Ë¤½¤¦¤³¤Ü¤¹¡£
ÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤Î³°¿©¸þ¤±¾ÃÈñ´µ¯ºö¡ÖGo To Eat¡Ê¥¤¡¼¥È¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤À¡£
23Æü´Ö¤Ç1535Ëü¿Í¤¬Í½Ìó
°ÑÂ÷Èñ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÌó2000²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤òÅê¤¸¤ëGo To ¥¤¡¼¥È¡£ÍøÍÑ¼êÃÊ¤Ï¡¢¡¹ØÆþ³Û¤Î25¡óÊ¬¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¿©»ö·ô¤òÇã¤¦¡¢¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¿©Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ½Ìó¡¦°û¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡²ó°Ê¹ß¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¡¢¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¸å¼Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìî¾å¹ÀÂÀÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬10·î30Æü¤Î²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢10·î1Æü¤«¤é¤Î23Æü´Ö¤Ç1535Ëü¿Í¤ÎÍ½Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1ÉÊ¤À¤±ÃíÊ¸¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÏ£¶â½Ñ¡×¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁûÆ°¤â°ì»þ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔËþ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£Go To ¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Go To ¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¿©Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó¡×¤ä¥«¥«¥¯¥³¥à¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤¬Ãæ¿´¤À¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿×Â®¤«¤Ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î»È¤¤´·¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍøÍÑ¤¬·ÏÎóÅ¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉý¹¤¤ÍøÍÑ¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤ÎÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤¬½Å²Ù¤Ë
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ¦¡¦Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤½¤Î1¿Í¤À¡£Ç¯´Ö¤ÇÌó1²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Î3³ä¼å¤ËÁêÅö¤¹¤ë»ñ¶â¤ò¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Î±¿ÍÑÈñ¤ËÅê¤¸¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î½¸µÒ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢³°Éô¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëGo To ¥¤¡¼¥È¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¸ÜµÒ¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¹âµéÅ¹¡Ö¥í¥¦¥ê¡¼¥º¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¡×¤Ê¤É¤ò¹ñÆâ¤Ç49Å¹ÊÞ±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½©¸µÌ¦ÃÒÍº¼ÒÄ¹¤â¡¢Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÂç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò²òÌó¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤³2¡Á3Ç¯¤Î¶È³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÈGo To ¥¤¡¼¥È¤ÏµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
³°¿©¸þ¤±¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤«¤é¤â¡¢³°¿©»ö¶È¼Ô¤ÎÂç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥ÈÎ¥¤ì¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥È¤ò¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³°¿©»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢2017Ç¯12·î»þÅÀ¤Î13%¤«¤é2020Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç3.9%¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
Âç¼êÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ÏÍèÅ¹¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê50¡Á200±ßÄøÅÙ¤ÎÁ÷µÒ¼ê¿ôÎÁ¤ò³°¿©»ö¶È¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³°¿©»ö¶È¼Ô¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ8.6¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÒÃ±²Á¤¬2300±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³°¿©»ö¶È¼Ô¤Ï200±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿¸å¤ËÍø±×¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤·×»»¤È¤Ê¤ë¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Go To ¥¤¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±çºö¤â¼ÂÂÖ¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î»Ù±çºö¤â¸Ä¿ÍÅ¹ÊÞ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀ©ÅÙÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Çä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À³°¿©»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ùµë³Û¤Î¾å¸Â¤ÏÅ¸³«¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾å¸Â600Ëü±ß¡£Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¿ý¤ÎÎÞ¤Î»Ù±çºö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ö1Å¹ÊÞÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤¹¤éÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÊÅÔÆâ¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï»Ù±çºö¤ÎÌÕÅÀ¤Ë
¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î´Ó·¼Æó¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Ç¤¢¤ë³°¿©»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤í¤¦¤È¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤À¤í¤¦¤È¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëºÄÌ³Ä¶²á¤Î·üÇ°¤Ï¸Ä¿Í·Ð±ÄÅ¹¤è¤ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤¤¤ï¤ÐÀ¯ºö¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥ó¥À¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½©¸µ¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤¬ÄÄ¾ð¤ËÆ°¤¡¢2020Ç¯5·îËö¤ËËãÀ¸ÂÀÏººâÌ³Áê¤òÈ¯µ¯¿ÍÂåÉ½¤È¤¹¤ë¡ÖÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«·¿°û¿©Å¹µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3²óÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤éµç¾õ¤È»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
µÄÏ¢¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ë±ò±º·òÂÀÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤³¤½»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¡£¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ëGo To ¥¤¡¼¥È¤ÎÊý¸þÀ¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ðº£¤Î»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
³°¿©»ö¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÂÇ·â¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Go To ¥¤¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³°¿©»ö¶È¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤»Ù±çºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤ª´ê¤¤¡ÛÅìÍÎ·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤¬Êú¤¨¤ë¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤äÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡¦Å¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤äÈÎÂ¥¡¦¶ÈÌ³´ÉÍý¤´Ã´Åö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£