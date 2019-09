【今週末の新作映画】『CSI： 科学捜査班』マージ・ヘルゲンバーガー＆『THE FALL』ジェイミー・ドーナン

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(9月13日〜)は、『CSI: 科学捜査班』のキャサリン・ウィロウズ役で知られるマージ・ヘルゲンバーガーが出演する犬と人間のラブストーリーや、『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』のジェイミー・ドーナンと『ER 緊急救命室』のスタンリー・トゥッチが共演する伝記映画が公開! お見逃しなく!

■9月13日(金)『僕のワンダフル・ジャーニー』

運命の再会を果たした愛犬と飼い主が紡ぐ極上のラブストーリー『僕のワンダフル・ライフ』の続編。監督を務めるのは、大人気シットコム『フレンズ』で数多くのエピソードでメガホンを執ったゲイル・マンキューソ。

前作で、50年で3回も生まれ変わり、最愛の飼い主イーサン(デニス・クエイド『デイ・アフター・トゥモロー』)との再会を果たした犬のベイリー。続編となる本作でもその"犬生"が終わりを迎え、再びイーサンに別れを告げようとしたベイリーに、「孫娘のCJを守ってほしい」という新たな<使命>が与えられる。イーサンや妻ハンナとうまくいかなくなったママのグロリアが、突然CJを連れて出て行ってしまう。少女から大人へと成長するまでの揺れる人生に寄り添うため、再び何度も生まれ変わり、CJの幸せのために奮闘する。

その他の出演者:キャスリン・プレスコット(『Skins - スキンズ』『24:レガシー』)、マージ・ヘルゲンバーガー(『CSI: 科学捜査班』)、ベティ・ギルピン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)、アビー・ライダー・フォートソン(『アントマン』『トゥゲザーネス』)、イアン・チェン(『フアン家のアメリカ開拓記』)、ジョシュ・ギャッド(『アナと雪の女王』『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』)

■9月13日(金)『プライベート・ウォー』

黒眼帯をトレードマークに戦場を駆け抜け、「伝説」と呼ばれたジャーナリストのメリー・コルヴィンの半生を綴る伝記映画。

アメリカ人ジャーナリストのメリー・コルヴィン(ロザムンド・パイク『ゴーン・ガール』)は、ジャーナリスト入国禁止を無視し、紛争地帯バンニ乗り込み、シンハラ軍とタミル・イーラム"解放のトラ"との銃撃戦に巻き込まれて被弾。その際、左目の視力を失ってしまう。最前線での体験は、メリーにPTSD(心的外傷後ストレス障害)として襲い掛かる。地元の病院で治療を受けることに同意する彼女だったが、入院中でも自分を突き動かしてきた現場に復帰したい思いに駆られていく。そして、2012年。過酷な状況で包囲されている28,000人の市民の現状を伝えるためシリアに飛び、彼女の記者人生において、もっとも危険で過酷なレポートが始める―。

その他の出演者:ジェイミー・ドーナン(『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』)、トム・ホランダー(『ナイト・マネジャー』)、スタンリー・トゥッチ(『ER 緊急救命室』『スポットライト 世紀のスクープ』)

