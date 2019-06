映画『グリーンブック』のBlu-ray&DVDが10月2日(水)よりTSUTAYA先行レンタル開始となる。

トロント国際映画祭での<観客賞>受賞を皮切りに、第76回ゴールデン・グローブ賞で<作品賞(ミュージカル&コメディ部門)>を含む今年度最多の3部門を受賞。第91回アカデミー賞で例年以上に混戦した作品の中で作品賞の受賞を果たし、助演男優賞、脚本賞の3部門で受賞に輝いた『グリーンブック』。

1962年、差別が色濃い時代、黒人用旅行ガイドブック<グリーンブック>を頼りにツアーへ旅立った、ガサツで無教養だけれど人間的魅力に溢れるトニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)とインテリな黒人天才ピアニスト、ドクター・シャーリー(マハーシャラ・アリ)。異なる世界に住むおじさん2人の壮大なズレに笑いつつも、胸を熱くし、最後には爽快な感動を呼ぶ実話に基づくロードムービーだ。

Blu-ray&DVDの吹き替え版には、バリトンの美声で長年トップ声優として活躍する大塚芳忠がトニー・リップ役、数多くのアニメ作品を支える諏訪部順一がドクター・シャーリー役を務めた劇場公開版の吹き替えも収録している。

