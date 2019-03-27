イチローが現役引退を表明
『イチローが現役引退を表明』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月9日
2020年1月13日
2019年9月16日
2019年9月15日
2019年4月21日
2019年4月9日
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イチローとマリナーズの「年俸契約」2020年から年平均4.4億円を受給
2008〜12年の年俸の一部を引退翌年からもらう契約で、年平均4.4億円
日刊ゲンダイDIGITAL
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19歳のイチローを元同僚が回顧「人生最高の打者の一人」
当時、19歳のイチローはすでに感情をコントロールすることができたという
フルカウント
2019年4月8日
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プホルスがイチロー超えの3090安打 2001年の新人王「同期」
第2打席で右前打を放ち、メジャー歴代単独22位となる3090安打を刻んだ
フルカウント
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エンゼルスのトラウトが受けたイチローの衝撃「並外れていた」
三塁走者が余裕で帰還できる場面で、イチローの「レーザービーム」が炸裂
フルカウント
2019年4月4日
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開幕ダッシュを見せるマリナーズにイチローが残したもの
勝利に貢献したボーゲルバックは、イチローが快進撃に好影響を与えたと分析
フルカウント
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イチロー引退 敵軍選手の心にも穴「彼なしのリーグは違ったものに」
カージナルスのワカも「彼なしのリーグは、少し違ったものに」と寂しい胸中
フルカウント
2019年4月2日
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引退も試合直前まで知らせず イチロー、父親との溝埋まらず？
8歳年上の弓子夫人との結婚や、メジャー挑戦にも反対していたという宣之氏
デイリー新潮
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広告で積極的にユニ着用 選手から感謝されるイチローの貢献
MLBの選手が広告でユニホームを着用すると、ライセンス料が選手年金へ
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年4月1日
2019年3月31日
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「神戸にチームあれば…」イチローにあった日本球界復帰の可能性
番組の取材の中でイチローは、日本球界への復帰について言及した
デイリースポーツ
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イチロー引退に安堵のサイ・ヤング賞右腕「僕にとって試練だった」
2016年にはサイ・ヤング賞に輝いたポーセロだが、イチロー攻略に苦戦
フルカウント
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ことの重大さ感じていた イチローの「引退試合」審判が心境明かす
この試合で審判を務めた2人は、審判を務めることの重大さを感じていたそう
フルカウント