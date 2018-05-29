2004年の岡山・女児殺害事件
『2004年の岡山・女児殺害事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年6月4日
2018年6月3日
-
岡山の女児殺人事件 容疑者は性犯罪防止講習受けるも「治らない」
しかし、受講後も少女に対する殺人未遂事件を起こしている
読売新聞オンライン
-
岡山の9歳女児殺人事件 容疑者の父親は兵庫県警の警部だった
容疑者の父親は元兵庫県警の警察官で、定年時は警部だったと近隣住民
デイリー新潮
2018年5月31日
-
2004年岡山小3女児殺害事件の容疑者 別の未解決事件にも関与か
捜査関係者の間で、別の未解決事件への関与も疑われ始めているという
東スポWEB
-
14年前の岡山小3女児殺害事件 容疑者「死んだと思っていなかった」
女児について「死んだと思っていなかった」という趣旨の話をしているという
ライブドアニュース速報
-
14年前の小学3年生殺害 容疑者「100回以上女児を狙う事件起こした」
容疑者は過去に、100回以上にわたって女児を狙う事件を起こしたと供述
読売新聞オンライン
-
14年前の岡山小3女児殺害事件 容疑者「いたずら目的だった」
30日、別の事件で服役中だった39歳の男が殺人容疑で逮捕された
スポニチアネックス
2018年5月30日
-
岡山女児殺害の容疑者が殺意を否認「刺した以外やった」
岡山県警は30日、別の事件で服役中の39歳の男を殺人の疑いで逮捕した
日テレNEWS NNN
-
2004年の岡山小3女児殺害事件 39歳の男を逮捕
ライブドアニュース速報