コインチェックの仮想通貨流出
大手仮想通貨取引所のコインチェックは、外部から不正なアクセスを受け、顧客から預かっていた仮想通貨「NEM（ネム）」約580億円分が流出したと発表した。
2019年3月13日
-
北朝鮮のサイバー攻撃 外貨のほとんどがCoincheckから盗まれていた
仮想通貨交換業者から約630億円あまりを盗み出したと指摘されている
日テレNEWS NNN
-
北朝鮮がサイバー攻撃で外貨を獲得か 2016年以降の被害は745億円超？
北朝鮮は仮想通貨交換業者らにサイバー攻撃を仕掛け、外貨を獲得したという
共同通信
2018年12月30日
2018年9月17日
2018年3月20日
2018年3月17日
2018年3月14日
2018年3月13日
2018年3月12日
2018年3月8日
-
コインチェックが顧客26万人に対する補償を発表 総額463億円
流出したNEMを来週中をめどに補償すると発表
日テレNEWS NNN
-
コインチェック「NEMの補償は日本円で」 来週にもホームページで告知へ
大塚雄介取締役はNEMの補償について日本円を想定していると説明
ABEMA TIMES
2018年3月3日
2018年3月1日
2018年2月27日
2018年2月21日
2018年2月19日
-
仮想通貨の新たな業界団体が発足へ 信頼性回復のため必要と判断
コインチェック巨額流出問題をうけ、統一ルールを定める組織が必要と判断
日テレNEWS NNN
-
コインチェックの仮想通貨流出 交換に応じた複数の日本人男性を事情聴取
通貨交換に応じた複数の日本人男性を警察が事情聴取していたことが分かった
日テレNEWS NNN