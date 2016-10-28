三浦弘行
三浦弘行は1974年2月13日生まれ、群馬県高崎市の将棋棋士。
2017年8月19日
2017年4月14日
2017年2月28日
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三浦弘行九段が不正の黒幕と名指しした人物 心境を明かす
騒動の黒幕として観戦記者の小暮克洋氏を挙げ「許せない」とコメント
NEWSポストセブン
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三浦弘行九段の不正騒動の責任 臨時棋士総会で3人の理事解任を決定
コンピューターソフト不正使用騒動による三浦弘行九段への対応責任のため
スポーツ報知
2017年2月14日
2017年1月31日
2017年1月18日
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三浦弘行九段の復帰戦が決定 羽生善治三冠と竜王戦ランキング戦
ランキング戦は、竜王戦決勝トーナメントの出場者を決めるもの
読売新聞オンライン
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日本将棋連盟の谷川浩司会長が辞任 会見で三浦弘行九段に謝罪
三浦弘行九段の不正疑惑を巡る騒動で、責任を取る形となった谷川氏
スポーツ報知
2017年1月5日
2017年1月3日
2016年12月28日
2016年12月27日
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三浦弘行九段に「不正行為の証拠なし」の調査結果 「元に戻してほしい」
処分で出場できなかった対局もあり、「元の状態に戻してほしい」とコメント
スポーツ報知
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三浦弘行九段の不正疑惑は「シロ」 調査結果で苦境に立たされる人
将棋ソフト使用疑惑が浮上していたが、第三者委員会は「シロ」との結果
東スポWEB