蓬莱大介は1982年4月23日生まれ、兵庫県明石市出身の気象予報士。
番組で丸刈りにしたこと報告し、1日にはInstagramでTシャツ姿を投稿した
デイリースポーツ
突然丸刈りヘアにした理由についてコロナにかかったことがきっかけと説明
「知床半島付近にはこの時期まだ流氷があります。それぐらい冷たい」と説明
東スポWEB
雨量の予想はできても、「災害はいつでも不意打ちです」と強調
スポニチアネックス
動画では突如「風の呼吸、冬の型！西高東低」と叫び、刀を振り下ろす動作
蓬莱氏は大学を卒業後、年収が1〜2万円の売れない俳優を続けていたという
トピックニュース
自身の妻が高齢出産で病院がみつからなかったときのエピソードを披露
芸能活動に取り組んだ時期があり、イケメンユニットの一員だったことがある
蓬莱氏の曖昧な発言に対して、宮根誠司氏が厳しく詰め寄る場面があった
同番組の企画で、ライオンキングの主役・シンバを生披露した蓬莱氏
今夏の気温について、「予報はできないってことでしょ？」と詰め寄る宮根氏
かつて宮根誠司氏から「余計なことは考えるな」とアドバイスを受けたという
NEWSポストセブン
もともとは表現する仕事に就きたいと思い、俳優を目指していたという
宮根氏の質問に次々と答えて「予習してきたんですよ」と告白
蓬莱氏がGWについて言及するも、宮根氏は予報士に連休は関係ないと指摘
蓬莱氏は「天気図をちょっと、斜めにして見てみますわ」と発言
宮根氏の「あれっ、雪降ってるじゃないですか」に、蓬莱氏は違うと否定
蓬莱氏は現在、「ミヤネ屋」で気象予報士として天気予報や気象解説を担当