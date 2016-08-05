小池百合子氏の都知事選当選

2016年7月の東京都知事選で、小池百合子氏が女性としては初めて東京都知事に当選した。

2016年11月23日

2016年9月18日

2016年9月17日

2016年9月8日

2016年9月6日

2016年8月29日

2016年8月25日

2016年8月16日

2016年8月11日

2016年8月10日

2016年8月8日

2016年8月7日

2016年8月6日

2016年8月5日