小池百合子氏の都知事選当選
2016年7月の東京都知事選で、小池百合子氏が女性としては初めて東京都知事に当選した。
2016年11月23日
2016年9月18日
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若狭勝衆院議員が自民党東京都連を痛烈批判「体質が異常」
18日に「私を事実上除名し続ける東京都連の異常性」とブログを更新した
スポーツ報知
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ビートたけしが有権者に苦言「盆踊りに来たとかで議員を選んできた」
都政で現在持ち上がっている問題は有権者の意識に端を発していると指摘
トピックニュース
2016年9月17日
2016年9月8日
2016年9月6日
2016年8月29日
2016年8月25日
2016年8月16日
2016年8月11日
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小池百合子知事を支援した地方議員が指摘「所詮は自民党の人」
ある地方議員は「選挙の応援はしたけど、所詮は自民党の人」と語る
東スポWEB
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いがみ合う小池百合子氏と森喜朗氏 急な「和解劇」の裏とは
小池氏はカジノを含む統合型リゾートに意欲的で、前向きな発言をしている
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年8月10日
2016年8月8日
2016年8月7日
2016年8月6日
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東国原英夫氏 小池百合子知事を「生理的、性格的に大嫌い」とバッサリ
「生理的に嫌い、性格的に嫌い。大嫌い」と述べた
デイリースポーツ
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小池百合子知事はやっぱり怪しかった？ 政治資金で自著を大量購入
代表を務める資金管理団体の政治資金報告書によると2012年に自著を大量購入
日刊ゲンダイDIGITAL