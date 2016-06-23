24時間テレビ2016
『24時間テレビ2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年9月5日
2016年8月29日
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「24時間テレビ」に虐待の指摘相次ぐ 両足マヒの少年が富士登山に挑戦
事故で両足が不自由になった少年が、富士登山に挑戦するというコーナー
J-CASTニュース
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24時間テレビ 瞬間最高視聴率35.5％が出たシーンとは
林家たい平がチャリティーマラソンを完走し、「サライ」を熱唱する場面
スポニチアネックス
2016年8月28日
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NEWSが「24時間テレビ」完走の心境を語る 「ドタバタは慣れている」
「全力でやらせてもらっただけ」と高畑裕太容疑者の代役を務めた小山慶一郎
オリコンニュース
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「24時間テレビ」を批判か？ NHKの「バリバラ」に大反響
障害者を「感動」の道具とする「感動ポルノ」に出演者たちが異を唱える内容
J-CASTニュース
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林家たい平 「24時間テレビ」100.5kmマラソンを涙の完走
ゴール直後、待ち受けた師匠・林家こん平と抱き合ったたい平
スポニチアネックス
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NEWSが「24時間テレビ」で9人から4人になった思いを告白
「グループ全員が一丸となって前を向けば乗り越えられる」と手越祐也
デイリースポーツ
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オリラジ藤森慎吾 嫌いな芸人はアンジャ渡部建だと告白
渡部建の名前をあげ「後輩…の前だとね…ヤバイっすよ」と明かした
デイリースポーツ
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オリエンタルラジオ藤森慎吾 「嫌いな番組」を告白するも規制音
必死に返答を拒否するも、結局、番組名は規制音で伏せられた
トピックニュース
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チュートリアル徳井義実がNEWS手越祐也に「独立」を提案 スタジオ凍りつく
話の流れで徳井は、「手越くんだけ独立して…」とピンでの活躍を提案
トピックニュース
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明石家さんまがSMAPに言及 派閥について「木村拓哉派」と明言
「派閥でいくと、もうハッキリ言うわ。オレ、木村派や」と述べた
ナリナリドットコム
2016年8月27日
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NEWSの小山慶一郎が「24時間テレビ」冒頭で挨拶
冒頭、NEWSの小山慶一郎は「無事に迎えることができました」とあいさつ
デイリースポーツ
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「24時間テレビ」をNHKが批判しようとしている？
放送タイトルは「【生放送】検証！『障害者×感動』の方程式」である
NEWSポストセブン