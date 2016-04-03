デニス・テン
デニス・テンは、カザフスタンのフィギュアスケート選手。1993年6月13日生まれ。
2025年10月27日
2018年7月30日
2018年7月28日
2018年7月27日
2018年7月24日
2018年7月22日
2018年7月21日
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非業の死を遂げたデニス・テンさん 安藤美姫が追悼の演技を披露
「スケーターとしてできること…これしかない」と動画をInstagramに投稿
THE ANSWER
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デニス・テンさん刺殺の暴漢2人 終身刑が科せられる可能性
相手が有名なアスリートだったことは知らなかったと話しているという
デイリースポーツ
2018年7月20日
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刺殺されたデニス・テンさん 逃亡中だったもう1人の容疑者を逮捕
現地警察は20日、2人組の強盗のうち逃亡中だったもう1人を逮捕したと報じた
デイリースポーツ
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デニス・テンさんが語っていた韓国愛「僕はいつも韓国人だった」
韓国の番組で「韓国人の血が流れるカザフスタン人」と自身を語ったテンさん
Record China
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デニス・テンさん刺殺 車のミラー盗まれそうになり争い
車からミラーを盗もうとした2人の人物を見つけ、争いになり刺されたという
スポーツ報知
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小塚崇彦氏、デニス・テンさん訃報に悲痛 「LINEしたばっか…」
小塚崇彦氏はテンさんとのLINEのやり取りの一部をInstagramに公開した
デイリースポーツ
2018年7月19日
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暴漢に襲われ亡くなったデニス・テンさん 荒川静香さんも悔やむ
唐突すぎる別れに、荒川静香さんは「何かの間違いでは」とツイート
スポーツ報知
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デニス・テン氏急死 ジュニア時代のライバル無良崇人氏も哀悼
ジュニア時代、ライバルだった無良崇人氏は「悲しすぎる。。」とツイート
デイリースポーツ
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ソチ銅メダルのデニス・テンさんが死去 泥棒に刺されたとの報道
カザフスタンメディアによると、泥棒に右大腿部などを刺されたという
デイリースポーツ