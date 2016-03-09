狩野英孝の三角関係騒動
お笑いタレントの狩野英孝、歌手の川本真琴、タレントの加藤紗里に三角関係が浮上した。
2021年5月9日
2016年12月26日
2016年12月12日
2016年12月11日
2016年11月2日
2016年9月3日
2016年5月8日
2016年4月30日
2016年4月18日
2016年4月12日
2016年3月21日
2016年3月16日
2016年3月14日
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川本真琴 Twitterで批判してくるユーザーに不快感
「わざわざ個人のアカウントに来て批判していく人って心腐ってるわ」と川本
日刊スポーツ
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加藤紗里、川本真琴に呼びかけ「お互いこんなことしてないで…」
加藤は「お互いこんなことしてないで、幸せになりましょう」と呼びかけた
デイリースポーツ
2016年3月13日
2016年3月11日
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坂上忍が加藤紗里に「前科一犯だよ」 松本人志からも厳しい指摘
当事者間での許可がない行動に「芸能界ルールがあるなら前科一犯」と指摘
スポニチアネックス
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川本真琴の母親 加藤紗里を批判「結構作って嘘ついている。不思議な人」
加藤紗里については「結構作って嘘ついてるじゃないですか」と母親
デイリースポーツ