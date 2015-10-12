サッカー日本代表のイラン戦
『サッカー日本代表のイラン戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月6日
2015年10月20日
2015年10月14日
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前園真聖氏がハリルホジッチ監督の采配に驚き 南野拓実をなぜ使わない？
南野拓実をほとんど使わなかったことに一番納得がいかないという
ZONO'S EYE
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西川周作 「笑顔のGK」がイラン戦で感情を爆発させる
PKを取られ、一度止めたものの、結果的にゴールを決められた
livedoorスポーツ
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マインツの武藤嘉紀 新妻の徹底した体調管理でプレーに好影響
活躍の裏には7月に結婚した新妻の存在があると筆者は指摘
東スポWEB
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ガンバ大阪の丹羽大輝 イランの決勝点を未然に防いだ決断力
試合終了間際、タレミが吉田麻也と森重真人の間にスルーパスを通そうとした
livedoorスポーツ
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南野拓実がイラン戦で日本代表デビュー「全ての面でレベルが高い」
出場時間が短く得点には結びつかなかったが、積極的な姿勢を見せていた
東スポWEB
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本田圭佑、デュエルに課題の柴崎岳に助言「イニエスタを見習え」
小柄なイニエスタを例にあげ、「（負けない）うまさがある」と本田
SOCCER KING
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セルジオ越後氏がハリルホジッチ監督の采配に疑問 南野拓実はなぜ呼んだ？
「南野（拓実）はなぜ呼んだ？結局5分しか使っていない」とセルジオ氏
SOCCER KING
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ハリルジャパンがイランとドロー 武藤嘉紀が執念のゴール
前半は終始押され先制点を許したが、後半に武藤嘉紀が同点ゴールを決めた
スポニチアネックス
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韓国記者から見たハリルジャパンの代表戦「ようやく仲良くなってきた」
「選手たちとハリルホジッチ監督がようやく仲良くなってきた」と指摘
サッカーダイジェストWeb
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セルジオ越後氏が指摘「吉田麻也のPK献上はある意味ラッキー」
吉田麻也が献上したPKをある意味でラッキーだと語ったセルジオ氏
サッカーダイジェストWeb
2015年10月13日
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イラン代表が日本戦に臨む本気度を採点 メンバーから見ると「65点」
本気度はズバリ65点で、現在のイランは世代交代の最中だという
Qoly
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ハリルホジッチ監督ガッカリ…観衆集まらずイラン戦で肩すかし
完全アウェーが予想されたが、観衆が2〜3万人しか集まらないことが判明
スポーツ報知
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本田圭佑のブレ球FKに有利 イラン戦で使われるナイキ公式球
使用されるナイキ社製の公式球は軽く、得意のブレ球が発揮しやすいという
スポニチアネックス