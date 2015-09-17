ソフトバンクのリーグ連覇

福岡ソフトバンクホークスは2015年9月17日、パ・リーグ史上最速で優勝を決めた。リーグ優勝は2年連続17度目（南海、ダイエー時代を含む）となる。

2015年9月30日

2015年9月28日

2015年9月22日

2015年9月18日

2015年9月17日