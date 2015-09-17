ソフトバンクのリーグ連覇
福岡ソフトバンクホークスは2015年9月17日、パ・リーグ史上最速で優勝を決めた。リーグ優勝は2年連続17度目（南海、ダイエー時代を含む）となる。
2015年9月30日
2015年9月28日
2015年9月22日
2015年9月18日
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ソフトバンクがパ・リーグ史上最速で優勝 裏に工藤公康監督の常識覆す采配
選手を信頼して押し付けることはせず、単純に調子の良い選手を起用し続けた
Sports Watch
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工藤公康監督のリリーフ起用術 数年先から逆算していた
ブルペンで投げない日を設けるなど、リリーフ起用を我慢していたと監督
スポニチアネックス
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ソフトバンク 「連敗の少なさ」などデータが示す圧倒的な強さ
2桁の連勝こそないが、連敗はわずか5回で最多が3連敗と安定
スポニチアネックス
2015年9月17日
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ソフトバンクに流れる「王貞治イズム」 選手と共に動ける監督が優勝掴む
過去に、監督は選手と一緒に動けるくらいの人がいいと王貞治氏が言っていた
デイリースポーツ
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ソフトバンクの工藤公康監督が福岡での優勝に感慨深げ「恩返しを」
「この福岡で恩返しをしたいと思ってきました」と感慨深げに語った
フルカウント
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西武が「屈辱の周期」から脱出できず 08年以降2年おきに目の前で胴上げ
優勝した08年以降、2年おきに目の前で胴上げを見せられる結果となった
デイリースポーツ
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ソフトバンク 圧倒的な強さを発揮しパ・リーグ最速優勝を達成
65年南海、95年オリックスの9月19日を上回るリーグ最速優勝となった
スポニチアネックス