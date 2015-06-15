野村宏伸は「野村宏伸事務所」の俳優。1965年5月3日生まれ。出身は東京都
娘のために長く元気でいたいとの思いから、健康管理を始めたという
Smart FLASH
30代では仕事が激減した上、複数の知人に計約8000万円を踏み倒されたという
婦人公論.jp
景気低迷とともに仕事が減り、中古車のオークション会場で働いたことも
テレ朝POST
ドラマ出演などが減り、40代では仕事がないなど「しくじり」があったという
週刊女性PRIME
「教師びんびん物語」時代は年収2億円だったが、その後仕事をえり好みした
デイリースポーツ
1987年に出会ってから蜜月だったが、ピーコが目を手術したころから疎遠に
スポーツ報知
人気の最盛期には「3人ぐらいに総額8千万円を貸していた」と激白
スポニチアネックス
年収が約1億円だった絶頂期から、転落して多額の借金を抱えたと告白した
日刊スポーツ
20代の時に2億3000万円で家を建てて、毎月50万円の返済があったと野村
日刊ゲンダイDIGITAL
一部から、結婚を前提に15歳年下の女性と交際していると報じられた野村
「とてつもない美女。タレントでいえばベッキーさん似ですね」と知人