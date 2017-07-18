高木勇人
高木勇人は、埼玉西武ライオンズに所属するプロ野球選手。1989年7月13日生まれ、三重県出身。
2023年9月7日
2022年2月3日
2021年1月29日
2020年7月30日
2020年7月2日
2019年10月3日
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西武・大石達也ら3選手が引退を決断 高木勇人ら5選手は現役希望
大石、南川忠亮、斉藤彰吾は引退を決断し、金子一輝の去就は未定
フルカウント
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西武・高木勇人に戦力外通告 現役続行を希望しトライアウト受ける考え
今季は自己最少2試合の登板にとどまり、プロ初の未勝利でシーズンを終えた
スポーツ報知
2019年1月23日
2018年12月25日
2018年3月17日
2018年3月16日
2018年1月19日
2018年1月1日
2017年12月21日
2017年12月19日
2017年12月18日
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サプライズが続くFA補償 プロテクト外だった高木勇人にファンは驚き
ファンからは「高木勇人がプロテクトされていないのか」と驚きの声がでた
BASEBALL KING
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西武が巨人の高木勇人を人的補償で獲得 渡りに船の補強か
辻発彦監督は「投手がウチとしては一番の（補強）ポイント」とコメント
東スポWEB
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巨人の高木勇人がFA野上亮磨の人的補償として西武へ 3年間在籍
FA権を行使して移籍してきた野上亮磨の人的補償として西武が獲得
スポニチアネックス