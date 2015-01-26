湯川遥菜
湯川遥菜氏は、民間軍事会社（PMC）のCEO。
2015年9月21日
2015年4月17日
2015年2月12日
2015年2月11日
2015年2月6日
2015年2月5日
2015年2月3日
-
イスラム教徒の大砂嵐 湯川遥菜さん・後藤健二さんに哀悼の意
2日午後に「謹んでお悔やみ申しあげます」と日本語で書き込んだ
スポニチアネックス
-
後藤健二さんと湯川遥菜さんを追悼する集会がヨルダンで開かれた
市民らの呼びかけで開かれたもので、100人近くが後藤さんたちの死を悼んだ
日テレNEWS NNN
2015年2月2日
-
「イスラム国」による日本人2人殺害 海外紙の報道内容は
韓国紙は、日本が今後自衛隊の活動範囲の拡大を目指す可能性が大きいと指摘
Record China
-
菅義偉官房長官 後藤健二さん・湯川遥菜さんの遺体の帰国に言及
「あのようなテロ集団相手の極めて危険な箇所であります」と菅長官
日テレNEWS NNN
-
湯川遥菜さんの父が後藤健二さんに言及「胸が張り裂けるようだ」
動画公開を受け、取材に応じた湯川遥菜さんの父親は顔を覆って号泣
読売新聞オンライン
2015年1月30日
2015年1月29日
2015年1月27日
2015年1月26日
-
ISの湯川さん殺人映像にトルコ外務省が声明「野蛮なテロ行為を非難する」
イスラム国に対して、「野蛮なテロ行為を非難する」としている
読売新聞オンライン
-
後藤健二さんの解放を願い実家には「身代わり」名乗り出る男性も出現
後藤さんの母親を男性が訪ね、「身代わりになる」と宣言したが拒否された
東スポWEB
-
イスラム国の邦人拘束 安倍晋三政権の対処を英キャメロン首相が称賛
同首相は、安倍首相と政権が毅然と対処していることを強く支持すると述べた
読売新聞オンライン
-
後藤健二さんめぐり外務省が行っていた解放交渉がまとまらなかった裏側
2014年11月ごろから、外務省は後藤さんの解放交渉をしていたとのこと
NEWSポストセブン
-
「イスラム国」のラジオ部門 湯川遥菜さんの殺害を認める
「2人目の日本人の人質は『湯川は処刑された』と言った」と伝えた
日テレNEWS NNN