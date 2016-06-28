タカタの倒産
欠陥エアバッグの大規模リコール問題で経営悪化していた自動車部品大手のタカタが民事再生法の適用を東京地裁に申請し、受理された。
2018年6月7日
2018年4月28日
2017年11月22日
2017年11月21日
2017年11月20日
2017年7月20日
2017年7月19日
2017年6月30日
2017年6月28日
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タカタが1兆円倒産 高田重久氏の実母の資産に熱視線？
法人株主で52.1％と過半数を握るTKJは、社長兼会長の母が実権を握るという
デイリー新潮
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タカタから「大倒産時代」到来？融資条件を厳しくする信用収縮も
金融業界では、融資条件を厳しくする信用収縮が起きるとの声もあるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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「史上最大の没落」タカタ 専門家が指摘するすべての失敗の原因
タカタは情報公開を避け、責任を認めずに言い逃れを続けてきたと専門家
東スポWEB
2017年6月26日
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タカタ経営破綻で下請け従業員が不安 新たな開発車種には外される？
識者の内藤修氏は下請け企業の連鎖倒産に関して、短期的には軽微と語った
J-CASTニュース
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タカタがエアバッグ事故の影響で経営破綻 1兆円を超える負債
エアバッグ事故の影響で1兆円を超える負債を抱えて経営に行き詰まっていた
ライブドアニュース速報