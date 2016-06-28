タカタの倒産

欠陥エアバッグの大規模リコール問題で経営悪化していた自動車部品大手のタカタが民事再生法の適用を東京地裁に申請し、受理された。

2018年6月7日

2018年4月28日

2017年11月22日

2017年11月21日

2017年11月20日

2017年7月20日

2017年7月19日

2017年6月30日

2017年6月28日

2017年6月26日

2017年6月20日

2017年6月15日

2017年1月13日

2016年10月5日

2016年6月28日