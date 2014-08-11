アギーレ新監督の来日&就任会見
サッカー日本代表のハビエル・アギーレ新監督が、東京都内のホテルで記者会見し抱負を語った。
2015年1月28日
2014年8月24日
2014年8月19日
2014年8月18日
2014年8月17日
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多忙アギーレ氏 付き合いは封印?
来月の初陣に向けた代表発表が28日に迫り、サッカーのことで手一杯に
東スポWEB
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アギーレ新監督、Jリーグを初視察「気になった選手は何人かいた」
「興味ある選手が何人かいる」と、収穫があったことを明かした
デイリースポーツ
2014年8月16日
2014年8月13日
2014年8月12日
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アギーレ監督が語った意外な方針
会見で、ユース世代育成への関心と、選手の選考基準として将来性を語った
Sportiva
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アギーレ監督 トルシエ氏の再来?
厳格な指導が有名で、あくまで自分の意見を貫き通すタイプだとされている
東スポWEB
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アギーレ氏重視する「ピッチ外」
ピッチ外でどういう行動をとるのかも含めて見ていきたい、と話した
デイリースポーツ
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アギレorアギーレ 正しい発音は
日本では報道各社によって「アギーレ」「アギレ」で名前表記が分かれている
スポニチアネックス
2014年8月11日
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アギーレ監督の強烈なメッセージ
選手は常に100％以上の力を発揮しないと残っていけないと、発信した
ZONO'S EYE
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アギーレ新監督、記者会見で語った自身のテーマ「コミット」の意味するところは
今後4年間のテーマについて「とにかくコミットしたい」と話した
ゲキサカ
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新監督ハビエル・アギーレ氏 就任会見で目標語るも笑顔無し
紹介されると立って一礼し、日本式の挨拶を学んでいることを見せた
livedoorスポーツ
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新監督ハビエル・アギーレ氏が来日会見で意欲「すばらしい選手がいる」
素晴らしい選手がいる国で監督をやることを嬉しく思っている、と語った
デイリースポーツ
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アギーレ新監督 来日会見に登場
「代表監督に声をかけてもらえたことを、名誉に思っている」と挨拶
SOCCER KING
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アギーレ新監督、ロシアW杯での目標をベスト8に設定も「本音」は違う?
欧州関係者には「4年後は決勝進出も可能」と豪語しているという
東スポWEB
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「荷物多すぎ」アギーレ氏苦笑い
飛行機への預け入れ荷物は、家族3人で大きなスーツケース11個分にも上った
スポーツ報知
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アギーレ氏 露W杯への決意固める
近い関係者には、W杯での8強入りに意欲を示していることが判明した
スポニチアネックス