『呉昇桓（オ・スンファン）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
160キロ台を連発する工藤を強気のリードで引っ張り、ピンチを脱出
スポニチアネックス
2006年と2015年はNPBの阪神でプレーし、2年連続最多セーブをマーク
フルカウント
本人は「自分は投げられるように準備するだけ」と話したそうだ
子供の頃から運動だけをして、人格教育が疎かにされてきた事実もあるという
サーチコリアニュース
1点ビハインドの7回に登板し、5番からの相手打線を三者凡退に切って取った
七回から登板し、初球は暴投するも1回無安打、2四球2奪三振で無失点だった
デイリースポーツ
年俸は出来高を含めて最大約5億9000万円になると関係者は指摘
身体検査を経て、現地時間11日にも球団から正式発表されるとのこと
代理人を通じて「慎重さに欠けた私の行動が大きな誤りだった」とコメント
中央日報
メジャー通算では2勝4敗1ホールド、防御率4.65の成績
日刊ゲンダイDIGITAL
球団は、呉昇桓がつけてきた背番号「22」の扱いに頭を抱えているという
東スポWEB
呉は代理人を通じて「こういうことになって、非常に残念です」とコメント
同日に阪神側に交渉終了を通告し、阪神は今後新外国人投手の獲得に動く
識者は、何でもかんでも要望を受け入れる体質が甘えにつながっていると指摘