組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！次なる季節が近づき、装いも軽やかに。シンプルな服と合わせても「ふつうでかわいい」を実現する流行に左右されない一本をご紹介。すっきりとした見た目を維持しながら、ひざ下からのゆるやかな広がりで、靴とつながりがなめらかになりフラットシューズでもスタイルよく。脚にまとわりつかないゆとりと軽い素材