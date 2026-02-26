CHOCOLATE Inc.は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンと、あきんどスシローが展開する「スシロー」とのコラボ企画第二弾を、3月4日より全国のスシロー店舗にて実施します。■オリジナルのノベルティがもらえるメニューも多数登場！同コラボは、2024年11月に開催されたコラボ企画の第二弾。今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」に加え、「ツクツク」と「ファンファン」もデザインに登場。コ